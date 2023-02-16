Ребел Уилсон запрещали худеть из-за контракта

В контракте знаменитости во время съемок популярной кинотрилогии было указано, что она не может сбросить более 4,5 кг.

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42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон заявила, что ей не разрешали сбрасывать вес больше определенного количества, чтобы продолжать играть свою роль Толстой Эми из "Идеального голоса". Об этом пишет Us Weekly.

Актриса, которая недавно впервые стала мамой, стала известна в 2012 году после выхода на экраны популярного музыкального фильма "Идеальный голос". Ребел сыграла любимого фанатами персонажа — Толстую Эми, которая назвала себя этим именем, чтобы люди "не делали этого за моей спиной".

Теперь знаменитость заявила, что в ее контракте во время популярной кинотрилогии было указано, что она не может сбросить более 10 фунтов (4,5 кг).

[ + – ] Ребел Уилсон в роли Толстой Эми Фото: Скриншот

Появившись в популярном подкасте Call Her Daddy, звезда, которая за последние годы похудела на 77 фунтов, сказала, что ей нужно было поддерживать свой вес, чтобы продолжать играть роль.

"Я не могла сильно похудеть, потому что у меня был контракт на этот фильм", — сказала она.

Хоть Уилсон и хотела похудеть, она настаивала на том, что роль Толстой Эми была той, которую ей "нравилось" играть во всех трех фильмах, вышедших в 2012, 2015 и 2017 годах соответственно.

[ + – ] Ребел Уилсон в роли Толстой Эми Фото: Скриншот

"Самое веселое времяпрепровождение у нас в фильмах "Идеальный голос". Было просто потрясающе играть [ее], потому что она такая уверенная и напористая", — объяснила звезда. "Часть этого — я. Многие люди говорят, что на самом деле это не игра, [потому что] это просто типа того, как мы тусуемся.".

Напомним, Ребел Уилсон показала результаты своего похудения в платье с глубоким декольте. Актриса сбросила за год более 30 килограммов лишнего веса, активно занимаясь спортом и соблюдая режим здорового питания.

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