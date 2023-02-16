Ребел Вілсон забороняли худнути через контракт

У контракті знаменитості під час зйомок популярної кінотрилогії було зазначено, що вона не може скинути більше ніж 4,5 кг.

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42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон заявила, що їй не дозволяли скидати вагу більше певної кількості, щоб продовжувати грати свою роль Товстухи Емі з "Ідеального голосу". Про це пише Us Weekly.

Акторка, яка нещодавно вперше стала мамою, стала відома у 2012 році після виходу на екрани популярного музичного фільму "Ідеальний голос". Ребел зіграла улюбленого фанатами персонажа — Товстуху Емі, яка назвала себе цим ім'ям, щоб люди "не робили цього за моєю спиною".

Тепер знаменитість заявила, що у її контракті під час популярної кінотрилогії було зазначено, що вона не може скинути понад 10 фунтів (4,5 кг).

[ + – ] Ребел Вілсон у ролі Товстухи Емі Фото: Скриншот

З'явившись у популярному подкасті Call Her Daddy, зірка, яка за останні роки схудла на 77 фунтів, сказала, що їй потрібно було підтримувати свою вагу, щоб продовжувати грати роль.

"Я не могла сильно схуднути, тому що в мене був контракт на цей фільм", — сказала вона.

Хоч Вілсон і хотіла схуднути, вона наполягала на тому, що роль Товстухи Емі була тією, яку їй "подобалося" грати у всіх трьох фільмах, що вийшли у 2012, 2015 та 2017 роках відповідно.

[ + – ] Ребел Вілсон у ролі Товстухи Емі Фото: Скриншот

"Найвеселіше дозвілля у нас у фільмах "Ідеальний голос". Було просто приголомшливо грати [її], тому що вона така впевнена і наполеглива", — пояснила зірка. "Частина цього — я. Багато людей говорять, що насправді це не гра, [бо] це просто типу того, як ми тусуємося".

Нагадаємо, Ребел Вілсон показала результати свого схуднення у сукні з глибоким декольте. Акторка скинула за рік понад 30 кілограмів зайвої ваги, активно займаючись спортом і дотримуючись режиму здорового харчування.

Також Фокус писав про практичні поради від Ребел Вілсон, як швидко схуднути, не завдаючи шкоди для свого здоров'я.