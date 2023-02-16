Колумбиец, живущий с тряпичной куклой, объявил о ее третьей беременности (видео)

В прошлом году пара отметила годовщину "отношений".

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Тиктокер из Колумбии под ником @montbk959 прославился после того, как у него вспыхнул роман с тряпичной куклой. Женщина из ткани по имени Наталья так привлекла внимание мужчины, который несколько лет был одиноким, что он потерял голову, пишет Daily Mail. Теперь же он объявил своим подписчикам, что его возлюбленная ждет третьего ребенка. С именем для малыша они уже определились и планируют назвать его Сэмми.

В недавнем видео, которое набрало 120 тысяч просмотров и 2194 лайков, мужчина снял Наталью и себя в одинаковых футболках с надписью "Папа де Сэмми" и "Мама де Сэмми". Пользователи социальных сетей поздравили мужчину с растущим потомством, а другие высмеяли.

Летом прошлого года эта своеобразная пара отметила годовщину отношений, а за их связью следят десятки тысяч пользователей в соцсетях.

"С моей маленькой девочкой мы смотрим телевизор и говорим обо всем. Они не знают, как сильно я ее люблю, я продержался с ней весь этот год. Я планирую жениться", – говорил он.

Однако Наталья, как уже говорилось выше, имеет двоих детей. Это тоже куклы. В одном из роликов тиктокер познакомил своих подписчиков с "дочерью" и "сыном". На видео он запечатлел, как выполняет отцовские обязанности, например, отдыхает с ними, помогает с домашним заданием и одевает их.

Необычный образ жизни этого человека откровенно удивляет многих людей. Он даже был вынужден отключить раздел комментариев, чтобы предотвратить неприятные реплики. Говоря о своей странной семье, мужчина сказал:

"Если бы не куклы, я был бы более одиноким, чем кто-либо другой. По крайней мере, у меня что-то есть".

Ранее Фокус рассказывал о женщине, которая, устав от одиночества, завела себе мужчину-куклу. Его для нее сделала мать, чтобы порадовать свою взрослую дочь. Она не только сыграла свадьбу, но и "родила" сына. Не так давно стало известно, что тряпичный муж был замечен на свидании с другой, о чем обманутая супруга сообщила своим подписчикам в соцсетях.