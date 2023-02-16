Колумбієць, який живе з тканинною лялькою, оголосив про її третю вагітність (відео)

Минулого року пара відзначила річницю "відносин".

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Тіктокер з Колумбії під ніком @montbk959 прославився після того, як у нього спалахнув роман з лялькою. Жінка з тканини на ім'я Наталія так привернула увагу чоловіка, який кілька років був самотнім, що він втратив голову, пише Daily Mail. Тепер же він оголосив своїм підписникам, що його кохана чекає на третю дитину. З ім'ям для малюка вони вже визначилися та планують назвати його Семмі.

У нещодавньому відео, яке набрало 120 тисяч переглядів та 2194 лайків, чоловік зняв Наталю та себе в однакових футболках з написом "Папа де Семмі" та "Мама де Семмі". Деякі користувачі соціальних мереж привітали чоловіка з потомством, що росте, а інші висміяли.

Влітку минулого року ця своєрідна пара відзначила річницю стосунків, а за їхнім зв'язком стежать десятки тисяч користувачів у соцмережах.

"З моєю маленькою дівчинкою ми дивимося телевізор і говоримо про все. Вони не знають, як сильно я її люблю, я протримався з нею весь цей рік. Я планую одружитися", — говорив він.

Проте Наталя, як уже говорилося вище, має двох дітей. Це теж ляльки. В одному з роликів тіктокер познайомив своїх підписників із "донькою" і "сином". На відео він зобразив, як виконує батьківські обов'язки, наприклад, відпочиває з ними, допомагає з домашнім завданням і одягає їх.

Незвичайний спосіб життя цієї людини відверто дивує багатьох людей. Він навіть був змушений відключити розділ коментарів, щоб запобігти неприємним реплікам. Говорячи про свою дивну сім'ю, чоловік сказав:

"Якби не ляльки, я був би більш самотнім, ніж будь-хто інший. Принаймні, у мене щось є".

Раніше Фокус розповідав про жінку, яка, втомившись від самотності, завела собі чоловіка-ляльку. Його для неї зробила мати, щоб порадувати свою дорослу дочку. Вона не лише зіграла весілля, а й "народила" сина. Нещодавно стало відомо, що тканинний чоловік був помічений на побаченні з іншою, про що зраджена дружина повідомила своїм підписникам в соцмережах.