Бен Аффлек провел время с бывшей женой ради сына (фото)

Звездные родители посетили спортивное событие.

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Голливудский актер Бен Аффлек и его бывшая жена Дженнифер Гарнер провели время вместе ради совместного сына. Об этом эксклюзивно сообщает Page Six.

Экс-супруги встретились на баскетбольной игре их наследника Сэмюэля.

Согласно фотографиям, бывшая пара, развевшаяся в 2015 году, была замечена вместе во время спортивного события. Хотя 14-летняя Серафина пропустила прогулку, их дочь Вайолет пошла вместе с матерью, чтобы поддержать младшего брата.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с общими детьми

50-летний Аффлек сохранил повседневность в черных джинсах, синей рубашке и кроссовках, но он заменил свой типичный кофе с Dunkin' на безалкогольный напиток с McDonald's.

Дженнифер Гарнер была одета в джинсы, черные лоферы и серый укороченный жакет.

Тем временем 17-летняя Вайолет, чрезвычайно похожая на свою мать, выглядела комфортно в цветных спортивных штанах и синей толстовке с круглым вырезом.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с общими детьми

После игры дуэт матери и дочери пошел рука об руку, а Аффлек и 10-летний Сэмюэль ушли в противоположном направлении.

Позже в ту ночь оскароносный актер приехал в город с нынешней женой Дженнифер Лопес, чтобы отпраздновать День святого Валентина 2023.

Несмотря на слухи о неприязни между ними, Дженнифер Лопес сказала "Vogue" в декабре 2022, что у нее и Аффлека "удивительные" отношения с его бывшей женой.

Напомним, Бен Аффлек подружился с новым бойфрендом своей бывшей жены.

Также Фокус писал о новых серьезных отношениях Дженнифер Гарнер.