Бен Аффлек провів час з колишньою дружиною заради сина (фото)

Зіркові батьки відвідали спортивну подію.

Related video

Голлівудський актор Бен Аффлек та його колишня дружина Дженніфер Гарнер провели час разом заради спільного сина. Про це ексклюзивно повідомляє Page Six.

Експодружжя зустрілася на баскетбольній грі їхнього спадкоємця Семюеля.

Згідно з фотографіями, колишня пара, яка розлучилася в 2015 році, була помічена разом під час спортивної події. Хоча 14-річна Серафіна пропустила прогулянку, їхня дочка Вайолет пішла разом, щоб підтримати свого молодшого брата.

[ + – ] Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер зі спільними дітьми

50-річний Аффлек зберіг повсякденність у чорних джинсах, синій сорочці та кросівках, але він замінив свою типову каву з Dunkin’ на безалкогольний напій із McDonald’s.

Дженніфер Гарнер була одягнута в джинси, чорні лофери і сірий укорочений жакет.

Тим часом 17-річна Вайолет, яка надзвичайно схожа на свою матір, виглядала комфортно в кольорових спортивних штанях і синій толстовці з круглим вирізом.

[ + – ] Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер зі спільними дітьми

Після гри дует матері та дочки пішов рука об руку, а Аффлек і 10-річний Семюель пішли в протилежному напрямку.

Пізніше тієї ночі оскароносний актор приїхав у місто з теперішньою дружиною Дженніфер Лопес, щоб відсвяткувати День святого Валентина 2023.

Незважаючи на чутки про неприязнь між ними, Дженніфер Лопес сказала "Vogue" у грудні 2022, що у неї та Аффлека "дивовижні" стосунки з його колишньою дружиною.

Нагадаємо, Бен Аффлек потоваришував з новим бойфрендом своєї колишньої дружини.

Також Фокус писав про нові серйозні стосунки Дженніфер Гарнер.