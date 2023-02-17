Жерар Пике впервые рассказал об отношениях с новой возлюбленной

23-летняя студентка серьезно занялась вопросом имиджа своего звездного бойфренда.

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36-летний испанский футболист Жерар Пике впервые рассказал о своих новых отношениях после расставания с Шакирой. Об этом пишет Hola.

Член футбольного клуба "Барселона" признался, что 23-летняя Клара Чиа Марти серьезно взялась за вопрос имиджа своего звездного возлюбленного.

"Правда в том, что я хожу со своей девушкой по магазинам, и она покупает мне одежду. Я просто марионетка", — рассказал бывший возлюбленный колумбийской певицы Шакиры.

О новых отношениях испанского спортсмена стало известно летом 2022 года сразу после информации о расставании Пике и Шакиры. Старше его на 10 лет певица родила футболисту двух потомков, Сашу и Милана, однако официальный брак за около 12 лет отношений они так и не оформили.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с сыновьями Фото: Getty Images

Между тем, 46-летняя Шакира активно выпускает новые треки, среди которых без конкретных имен рассказывает об истории любви с испанским футболистом. В одной из песен артистка сравнила себя с Rolex, а новую девушку отца своих детей – с Casio.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике

Напомним, в Сети ходят слухи о беременности новой девушки Жерара Пике.

Также Фокус писал об угрозах Шакиры бывшему возлюбленному и его молодой избраннице.