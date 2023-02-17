Жерар Піке вперше розповів про стосунки з новою коханою

23-річна студентка серйозно зайнялася питанням іміджу свого зіркового бойфренда.

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36-річний іспанський футболіст Жерар Піке вперше розповів про свої нові стосунки після розставання із Шакірою. Про це пише Hola.

Член футбольного клубу "Барселона" зізнався, що 23-річна Клара Чіа Марті серйозно взялася за питання іміджу свого зіркового коханого.

"Правда в тому, що я ходжу зі своєю дівчиною по магазинах, і вона купує мені одяг. Я просто маріонетка", — розповів колишній коханий колумбійської співачки Шакіри.

Про нові стосунки іспанського спортсмена стало відомо влітку 2022 одразу після інформації щодо розставання Піке та Шакіри. Старша за нього на 10 років співачка народила футболісту двох нащадків, Сашу та Мілана, проте офіційний шлюб за близько 12 років стосунків вони так і не оформили.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке із синами Фото: Getty Images

Тим часом 46-річна Шакіра активно випускає нові треки, серед яких без конкретних імен розповідає про історію кохання з іспанським футболістом. В одній із пісень артистка порівняла себе з Rolex, а нову дівчину батька своїх дітей — з Casio.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке

Нагадаємо, у мережі ходять чутки про вагітність нової дівчини Жерара Піке.

Також Фокус писав про погрози Шакіри колишньому коханому та його молодій обраниці.