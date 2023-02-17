Дженнифер Лопес заметили в платье, как у Дженнифер Кулидж в "Белом Лотосе" (фото)

Дженнифер Кулидж носила такое же розовое платье, в котором ее подруга Дженнифер Лопес отправилась на свидание с Беном Аффлеком на этой неделе.

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53-летняя Дженнифер Лопес вышла со своим супругом Беном Аффлеком на романтическое свидание в День святого Валентина в весьма знакомом нежно-розовом платье. Об этом пишет PageSix.

И оказывается, что Лопес на самом деле напомнила другую знаменитую Дженнифер — ее партнершу по фильму "Моя пиратская свадьба" 61-летнюю актрису Дженнифер Кулидж.

Речь идет о двухцветном платье с запахом и длинными рукавами от Dolce & Gabbana, которое героиня Кулидж в "Белом лотосе" Таня МакКуойд носила в эпизоде второго сезона популярного шоу.

[ + – ] Героиня Кулидж надела это платье на вечеринку на итальянской вилле в "Белом лотосе" Фото: Скриншот

"Она так сильно хочет быть ею", — написал один человек в Twitter, поделившись фотографиями двух женщин рядом.

Платье из тюля, выполненное в нежно-розовом и более глубоком "лососевом" оттенках, стало потрясающим выбором для Дженнифер Лопес, которое она надела на романтическое свидание 50-летним Аффлеком.

В то время как звезда "Блондинки в законе" носила в сериале свое платье без каких-либо дополнительных акцентов, Лопес предпочла стянуть свою талию белым поясом с логотипом Dolce & Gabbana стоимостью 455 долларов, добавив золотистые босоножки от бренда вместе с красно-золотым клатчем.

Напомним, Дженнифер Лопес в очередной раз призналась в любви своему супругу, голливудскому оскароносному режиссеру и актеру Бену Аффлеку, сделав на своем теле памятное тату в честь Дня всех влюбленных.

Также Фокус писал, что супруги наконец-то нашли место, которое можно назвать домом, после почти двух лет поисков, которые начались еще до того, как они поженились в июле.