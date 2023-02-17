Дженніфер Лопес помітили в сукні, як у Дженніфер Кулідж у "Білому лотосі" (фото)

Дженніфер Кулідж носила таку ж рожеву сукню, в якій її подруга Дженніфер Лопес вирушила на побачення з Беном Аффлеком цього тижня.

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53-річна Дженніфер Лопес вийшла зі своїм чоловіком Беном Аффлеком на романтичне побачення в День святого Валентина у вельми знайомій ніжно-рожевій сукні. Про це пише PageSix.

І виявляється, що Лопес насправді нагадала іншу знамениту Дженніфер — її партнерку з фільму "Моє піратське весілля", 61-річну акторку Дженніфер Кулідж.

Ідеться про двоколірну сукню із запахом і довгими рукавами від Dolce & Gabbana, яку героїня Кулідж у "Білому лотосі" Таня Макквойд носила в епізоді другого сезону популярного шоу.

[ + – ] Героїня Кулідж одягла цю сукню на вечірку на італійській віллі в "Білому лотосі" Фото: Скриншот

"Вона так сильно хоче бути нею", — написала одна людина у Twitter, поділившись фотографіями двох жінок поряд.

Сукня з тюлю, виконана в ніжно-рожевому та глибшому "лососевому" відтінках, стала приголомшливим вибором для Дженніфер Лопес. Вона одягла сукню на романтичне побачення 50-річним Аффлеком.

Тоді як зірка "Блондинки в законі" носила в серіалі свою сукню без будь-яких додаткових акцентів, Лопес вважала за краще стягнути свою талію білим поясом з логотипом Dolce & Gabbana вартістю 455 доларів, додавши золотисті босоніжки від бренду разом із червоно-золотим клатчем.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес укотре зізналася в коханні своєму чоловікові, голлівудському оскароносному режисерові й актору Бену Аффлеку, зробивши на своєму тілі пам'ятну тату на честь Дня всіх закоханих.

Також Фокус писав, що подружжя нарешті знайшли місце, яке можна назвати домом, після майже двох років пошуків, які почалися ще до того, як вони одружилися в липні.