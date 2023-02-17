Ева Лонгория показала идеальный total-white образ на весну 2023 (фото)

Звезда экрана вышла в свет абсолютно без макияжа.

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47-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала идеальный total-white образ для весны 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" накануне была замечена на прогулке в Беверли-Хиллз.

Знаменитость вышла в свет абсолютно без макияжа и взяла кофе в шикарном повседневном наряде. Лонгория готовится к выпуску своего будущего режиссерского дебюта Flamin' Hot.

[ + – ] Ева Лонгория

В этот день актриса была в почти полностью белом наряде, включавшем пиджак на пуговицах и свитер с круглым вырезом. Звезда картины "Отчаянные домохозяйки" также выбрала для выхода спортивные штаны свободного кроя и спортивную обувь.

Роскошные темные волосы Лонгории спадали на плечи и идеально контрастировали со светлыми тонами февральского аутфита.

В 2016 году Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, который является владельцем крупнейшей в стране медиакомпании. Два года спустя звезда экрана родила первенца Сантьяго Энрике, которого время от времени показывает в своих соцсетях.

Напомним, Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой на яхте.

Также Фокус писал о рождественском снимке 47-летней Евы Лонгории и ее сына.