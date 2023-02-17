Єва Лонгорія показала ідеальний total-white образ на весну 2023 (фото)

Зірка екрану вийшла у світ абсолютно без макіяжу.

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47-річна американська акторка Єва Лонгорія продемонструвала ідеальний total-white образ на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" напередодні була помічена на прогулянці в Беверлі-Гіллз.

Знаменитість вийшла у світ абсолютно без макіяжу і взяла каву в шикарному повсякденному вбранні.

Лонгорія наразі готується до випуску свого майбутнього режисерського дебюту Flamin' Hot.

[ + – ] Єва Лонгорія

Цього дня акторка була в майже повністю білому вбранні, яке включало піджак на ґудзиках і светр з круглим вирізом. Зірка картини "Відчайдушні домогосподарки" також обрала для виходу спортивні штани вільного крою та спортивне взуття.

Розкішне темне волосся Лонгорії спадало на плечі та ідеально контрастувало зі світлими тонами лютневого аутфіту.

У 2016 році Єва Лонгорія одружилася з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, який є власником найбільшої в країні медіакомпанії. Через два роки зірка екрана народила первістка Сантьяго Енріке, якого час від часу показує у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Єва Лонгорія похвасталася стрункою фігурою на яхті.

Також Фокус писав про різдвяний знімок 47-річної Єви Лонгорії та її сина.