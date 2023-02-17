"Герой нашего времени": Энн Хэтэуэй выразила восхищение Зеленским (видео)

Знаменитость отреагировала на видеообращение президента Украины во время Берлинского кинофестиваля.

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40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй назвала Владимира Зеленского "героем нашего времени". Соответствующее видео распространяется в Сети.

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" выразила свое восхищение главой украинского государства после его речи на 73-м Берлинском кинофестивале, который состоялся 16 февраля 2023 года.

В частности, Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку и солидарность с Украиной, добавив, что культура и кино могут быть вне политики, только если это не политика агрессии.

Энн Хэтэуэй в разговоре с журналистами назвала украинского президента "героем нашего времени" и отметила, что большинство людей хотят мира.

"Я просто хочу выразить свою благодарность кинофестивалю за включение в программу героя нашего времени. И за возможность усилить месседж Украины, являющийся общим стремлением к миру. И я хотела бы сказать, что есть очень много тех, кто хочет мира в этой сложной ситуации", – рассказала голливудская звезда экрана.

[ + – ] Энн Хэтэуэй выразила восхищение президентом Украины

В октябре 2022 Энн Хэтэуэй и британская дизайнер Виктория Бекхэм вышли в свет в желто-синих образах.

[ + – ] Энн Хэтэуэй и Виктория Бекхэм Фото: victoriabeckham

Напомним, Энн Хэтэуэй рассказала о странном вопросе, который она услышала от журналистов в 16 лет.

Также Фокус писал о роскошном образе Энн Хэтэуэй, в котором она появилась на Берлинском кинофестивале.