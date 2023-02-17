"Герой нашого часу": Енн Гетевей висловила захоплення Зеленським (відео)
Знаменитість відреагувала на відеозвернення президента України під час Берлінського кінофестивалю.
40-річна американська акторка Енн Гетевей назвала Володимира Зеленського "героєм нашого часу". Відповідне відео поширюється в мережі.
Зірка фільму "Диявол носить Prada" висловила своє захоплення главою української держави після його промови на 73-му Берлінському кінофестивалі, який відбувся 16 лютого 2023.
Зокрема, Володимир Зеленський подякував за підтримку і солідарність з Україною, додавши, що культура і кіно можуть бути поза політикою, лише у випадку якщо це не політика агресії.
Енн Гетевей в розмові з журналістами назвала українського президента "героєм нашого часу" та зазначила, що більшість людей хочуть миру.
"Я просто хочу висловити свою вдячність кінофестивалю за включення у програму героя нашого часу. І за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру. І я хотіла б сказати, що є дуже багато тих, хто хоче миру у цій складній ситуації", – розповіла голлівудська зірка екрану.
У жовтні 2022 Енн Гетевей та британська дизайнерка Вікторія Бекхем вийшли у світ у жовто-синіх образах.
Нагадаємо, Енн Гетевей розповіла про дивне питання, яке вона почула від журналістів у 16 років.
Також Фокус писав про розкішний образ Енн Гетевей, у якому вона з'явилася на Берлінському кінофестивалі.