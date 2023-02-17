"Герой нашого часу": Енн Гетевей висловила захоплення Зеленським (відео)

Знаменитість відреагувала на відеозвернення президента України під час Берлінського кінофестивалю.

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40-річна американська акторка Енн Гетевей назвала Володимира Зеленського "героєм нашого часу". Відповідне відео поширюється в мережі.

Зірка фільму "Диявол носить Prada" висловила своє захоплення главою української держави після його промови на 73-му Берлінському кінофестивалі, який відбувся 16 лютого 2023.

Зокрема, Володимир Зеленський подякував за підтримку і солідарність з Україною, додавши, що культура і кіно можуть бути поза політикою, лише у випадку якщо це не політика агресії.

Енн Гетевей в розмові з журналістами назвала українського президента "героєм нашого часу" та зазначила, що більшість людей хочуть миру.

"Я просто хочу висловити свою вдячність кінофестивалю за включення у програму героя нашого часу. І за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру. І я хотіла б сказати, що є дуже багато тих, хто хоче миру у цій складній ситуації", – розповіла голлівудська зірка екрану.

[ + – ] Енн Гетевей висловила захоплення президентом України

У жовтні 2022 Енн Гетевей та британська дизайнерка Вікторія Бекхем вийшли у світ у жовто-синіх образах.

[ + – ] Енн Гетевей та Вікторія Бекхем Фото: victoriabeckham

Нагадаємо, Енн Гетевей розповіла про дивне питання, яке вона почула від журналістів у 16 років.

Також Фокус писав про розкішний образ Енн Гетевей, у якому вона з'явилася на Берлінському кінофестивалі.