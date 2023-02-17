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Стиль жизни

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко выходит замуж (фото)

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Фото: crystal.viktoria | Виктория Апанасенко

Украинская модель поделилась традиционным для такого события снимком с кольцом.

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28-летняя украинская модель Виктория Апанасенко выходит замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Мисс Украина Вселенная" показала романтическое фото с кольцом от любимого человека, персону которого она держит в секрете.

"Я сказала да", — традиционно подписала снимок на фоне желтых цветов модель родом из Чернигова.

Виктория Апанасенко выходит замуж

В начале 2023 года Виктория Апанасенко приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в США, где представила Украину. В итоге звезда подиумов получила престижную награду – Spirit of Carnival Award. Такое звание достается участницам, демонстрирующим ценности дружбы, разнообразия и веселья.

Виктория Апанасенко выходит замуж Fullscreen
Виктория Апанасенко выходит замуж

В США Виктория рассказывала о войне в Украине и призвала мир не забывать о трагических событиях в ее стране. Сама модель с начала полномасштабного вторжения активно занималась волонтерством. А во время соревнований красоты продемонстрировала ряд роскошных образов, включая "Костюм воина света" и вечернее платье с флагом Украины.

Свою личную жизнь уроженка Чернигова пытается держать подальше от вопросов журналистов.

Напомним, Виктория Апанасенко рассказала, почему россиянку Анну Линникову пустили на конкурс красоты в США.

Также Фокус писал о травле Виктории Апанасенко со стороны российских медиа.