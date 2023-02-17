"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко выходит замуж (фото)
Украинская модель поделилась традиционным для такого события снимком с кольцом.
28-летняя украинская модель Виктория Апанасенко выходит замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
"Мисс Украина Вселенная" показала романтическое фото с кольцом от любимого человека, персону которого она держит в секрете.
"Я сказала да", — традиционно подписала снимок на фоне желтых цветов модель родом из Чернигова.
В начале 2023 года Виктория Апанасенко приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в США, где представила Украину. В итоге звезда подиумов получила престижную награду – Spirit of Carnival Award. Такое звание достается участницам, демонстрирующим ценности дружбы, разнообразия и веселья.
В США Виктория рассказывала о войне в Украине и призвала мир не забывать о трагических событиях в ее стране. Сама модель с начала полномасштабного вторжения активно занималась волонтерством. А во время соревнований красоты продемонстрировала ряд роскошных образов, включая "Костюм воина света" и вечернее платье с флагом Украины.
Свою личную жизнь уроженка Чернигова пытается держать подальше от вопросов журналистов.
Напомним, Виктория Апанасенко рассказала, почему россиянку Анну Линникову пустили на конкурс красоты в США.
Также Фокус писал о травле Виктории Апанасенко со стороны российских медиа.