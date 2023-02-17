"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко виходить заміж (фото)

Українська модель поділилася традиційним для такої події знімком із заручальною каблучкою.

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28-річна українська модель Вікторія Апанасенко виходить заміж. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Міс Україна Всесвіт" показала романтичне фото з каблучкою від коханої людини, персону якої вона тримає в секреті.

"Я сказала так", — традиційно підписала знімок на фоні жовтих квітів модель родом з Чернігова.

[ + – ] Вікторія Апанасенко виходить заміж

На початку 2023 Вікторія Апанасенко взяла участь у конкурсі краси "Міс Всесвіт" у США, де представила Україну. У підсумку зірка подіумів отримала престижну нагороду — Spirit of Carnival Award. Такі звання дістаються учасницям, які демонструють цінності дружби, різноманітності та веселощів.

[ + – ] Вікторія Апанасенко виходить заміж

У США Вікторія розповідала про війну в Україні та закликала світ не забувати про трагічні події в її країні. Сама модель з початку повномасштабного вторгнення активно займалася волонтерством. А під час змагань краси продемонструвала низку розкішних образів, включаючи "Костюм воїна світла" та вечірню сукню з прапором України.

Своє особисте життя уродженка Чернігова намагається тримати подалі від запитань журналістів.

Нагадаємо, Вікторія Апанасенко розповіла, чому росіянку Анну Ліннікову пустили на конкурс краси у США.

Також Фокус писав про цькування Вікторії Апанасенко зі сторони російських медіа.