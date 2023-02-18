Мини-леопард. Почему роскошые сервалы – кошки далеко не для всех (фото, видео)

Сервал – одна из самых красивых и грациозных кошек, которая станет украшением любого дома. Однако эта порода не так проста.

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Среди сотен пород кошек сервалы отличаются своей полудикой внешностью, напоминая леопардов, и невероятной грацией. Они стабильно занимают места в списках самых красивых, самых крупных и самых дорогих домашних животных, что неудивительно, учитывая их характеристики. Фокус собрал все, что известно об этих красавцах, и предлагает вместе ознакомиться с сервалами.

Согласно сайту Тhe spruce pets, сервал – это длинноногая африканская дикая кошка, которую можно держать в качестве экзотического питомца, но ей нужно много места для игр и диета, состоящая из цельной добычи. Чтобы эти кошки были здоровы и счастливы, владельцы сервалов должны предоставить большие открытые вольеры в местах, где тепло сохраняется круглый год. Во многих странах владение кошкой-сервалом является незаконным, а в других требуются лицензии, разрешения и проверки.

Большие, гордые и независимые

Кошки-сервалы содержались людьми со времен древних египтян и изображались в их искусстве, однако они никогда не были полностью одомашнены. В США первые сервалы появились более века назад, а на постсоветском пространстве эта порода по-прежнему остается очень редкой. Первые заводчики скрещивали кошек-сервалов с домашними кошками для получения гибридов, таких как кошка саванна. Последняя, кстати, может быть лучшим вариантом для тех, кто без ума от внешности сервалов, но хочет более ручную и домашнюю кошку, за которой легче ухаживать.

Размеры сервала впечатляют. Длина тела взрослой кошки составляет 90-135 см, высота в плечах достигает от 40 до 65 см, а вес может колебаться от 8 до 18 кг. Сервал обладает самыми высокими лапами и самыми большими (относительно размеров тела) ушами среди кошачьих. Голова у него миниатюрная, а хвост относительно короткий – 30-45 см.

Окрас породы может быть от золотисто-желтого до рыжеватого. Отличительная особенность – черные пятна и полосы, что делает сервала похожим на леопарда. В неволе эти кошки могут жить до 22 лет.

По своему характеру сервал – это очень умная, спортивная кошка с инстинктом охотника, независимая и даже слегка отчужденная. Неудивительно, что они лучше приспособлены к жизни в дикой природе, чем в домах людей. Тем же, кто решил завести экзота, стоит учитывать, что представители этой породы – ловкие прыгуны и заядлые копатели Они могут прыгать, чтобы поймать птиц на высоте более полутора метров, и копать в поисках добычи, например, сусликов. Этому высокому, активному охотнику нужно больше места для прогулок.

Если, покупая сервала, вы рассчитываете на то, что эта киса будет ласковой, забудьте об этом! Сервала мало интересует, когда его гладят или обнимают. Из-за своего большого размера естественного дикого темперамента и отчужденного характера, эта кошка не рекомендуется для домов с детьми или другими домашними животными. Тем не менее он все же может сблизиться с одним человеком и эмоционально привязаться к нему.

Особенности ухода

Для этих кошек, как уже говорилось выше, места в квартире будет критически мало. Для их успешного содержания нужен либо очень просторный дом, либо безопасные вольеры во дворе. Им нужно бегать и резвиться, наматывая в день по несколько километров. Известно, что сервалы выпрыгивают из огороженных территорий или могут сделать подкоп под забором. Поэтому вольер должен быть не только закрыт сеткой сверху, но и уходить на определенную глубину, чтобы кошка не смогла подкопаться.

Идеально наличие во дворе бассейна с водой для питья и плавания. А если там еще и рыба плавает – это вообще мечта дикой красавицы.

Тем, кто собирается завести сервала, также стоит помнить, что эти кошки игнорируют лотки. Зато они с удовольствием будут метить территорию, не обходя своим вниманием мебель и стены.

Чтобы кошки не царапали мебель, не копались и не царапались, им иногда удаляют когти. Однако это запрещенная и болезненная практика, которая может вызвать инфекции и сделать сервалов уязвимыми в столкновениях с другими животными, такими как агрессивные собаки

Проблемы со здоровьем

Сервалы часто страдают от того, что глотают посторонние предметы. Те застревают в горле и могут спровоцировать удавление, или же вызывают воспаление в желудке. Заводя сервала, стоит позаботиться о наличии постоянного ветеринара, который сможет ухаживать за этим экзотом. Далеко не каждый ветеринар согласиться лечить полудикое животное.

Как и другим кошкам, этой породе нужны такие же ежегодные прививки и дегельминтизация, уход и профилактика, что сможет обеспечить высококлассный специалист.

Диета и питание

В идеале, рацион домашнего сервала должен содержать разнообразную добычу животных, предпочтительно живых, которую он может преследовать и пожирать, как в дикой природе. Грызуны, кролики, птицы, рыба, насекомые, рептилии и лягушки обычно входят в их меню в Африке. Сервалы используют зрение и слух больше, чем обоняние, чтобы найти добычу. Они часто играют со своей едой, прежде чем съесть ее. Сервалы – очень умные кошки, которые любят игры или головоломки.

Составленный гранулированный корм является приемлемым дополнением к рациону сервала, но не должен составлять основную часть любого приема пищи, иначе здоровье животного ухудшится.

По мнению большинства специалистов по породам, сервал – это животное, при решении завести которого плюсов все же меньше, чем минусов. Поэтому изначально стоит правильно оценить свои возможности обеспечить этому красавцу достойные условия содержания, чтобы он чувствовал себя хорошо. В противном случае это будут потраченные впустую деньги и множество проблем.

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