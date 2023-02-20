73-летний Ричард Гир был госпитализирован с пневмонией

Актер в настоящее время отдыхает в Мексике с женой Алехандрой Сильвой и двумя сыновьями, где заболел пневмонией.

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На этой неделе 73-летний актер Ричард Гир находится в Мексике, где он вместе с детьми отмечает 40-летие своей жены Алехандры Сильвы. Об этом сообщает TMZ.

По словам инсайдеров, перед поездкой у Ричарда начался сильный кашель. Во время поездки ему стало хуже и актера госпитализировали с диагнозом пневмония. Однако сейчас он проходит курс лечения антибиотиками и идет на поправку.

В публикации в своем Instagram-аккаунте в воскресенье утром 40-летняя Алехандра Сильва поделилась семейной фотографией и поблагодарила поклонников за их поддержку во время болезни звезды.

"Я проснулась сегодня утром и увидела новости и все ваши добрые и тревожные сообщения, он выздоравливает ❤️‍🩹 сегодня он чувствует себя намного лучше! Худшее уже позади! Спасибо всем за ваши милые сообщения, мы очень ценим их!" — написала Сильва о звездном супруге.

Последний пост Сильвы появился после того, как ранее на этой неделе она поделилась фотографией, на которой позирует на берегу океана с двумя детьми, рожденными в браке с Гиром, – 4-летним Александром и младшим сыном, которому в апреле исполнится три года. Его имя супруги не разглашают до сих пор. И мать, и малыши изображены со спины.

Напомним, Гир и Сильва встречались около трех лет, прежде чем решили связать себя узами брака на тайной гражданской церемонии в апреле 2018 года. Учитывая, что у пары 33-летняя разница в возрасте, Сильва рассказала, что муж пообещал ей быть рядом достаточно долго, чтобы увидеть, как двое их детей вырастут и станут взрослыми.

Также Фокус писал, что Ричард Гир публично поддержал Украину.