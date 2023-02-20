73-річний Річард Гір був госпіталізований із пневмонією

Актор зараз відпочиває в Мексиці з дружиною Алехандрою Сільвою та двома синами, де захворів на пневмонію.

Related video

Цього тижня 73-річний актор Річард Гір перебуває у Мексиці, де він разом із дітьми відзначає 40-річчя своєї дружини Алехандри Сільви. Про це повідомляє TMZ.

За словами інсайдерів, перед поїздкою у Річарда почався сильний кашель. Під час поїздки йому погіршало і актора госпіталізували з діагнозом пневмонія. Однак зараз він проходить курс лікування антибіотиками і починає видужувати.

У публікації у своєму Instagram-акаунті в неділю вранці 40-річна Алехандра Сільва поділилася сімейною фотографією та подякувала шанувальникам за їх підтримку під час хвороби зірки.

"Я прокинулася сьогодні вранці і побачила новини і всі ваші хороші та тривожні повідомлення, він одужує ❤️‍🩹 сьогодні він почувається набагато краще! Найгірше вже позаду! Дякуємо всім за ваші милі повідомлення, ми дуже цінуємо їх!" — написала Сільва про зіркового чоловіка.

Останній пост Сільви з'явився після того, коли раніше цього тижня вона поділилася фотографією, на якій позує на березі океану з двома дітьми, народженими у шлюбі з Гіром, – 4-річним Олександром та молодшим сином, якому у квітні виповниться три роки. Його ім'я подружжя не розголошує досі. І мати, і малюки зображені зі спини.

Нагадаємо, Гір та Сільва зустрічалися близько трьох років, перш ніж вирішили одружитись на таємній цивільній церемонії у квітні 2018 року. Зважаючи на те, що у пари 33-річна різниця у віці, Сільва розповіла, що чоловік пообіцяв їй бути поруч досить довго, щоб побачити, як двоє їхніх дітей виростуть і стануть дорослими.

Також Фокус писав, що Річард Гір публічно підтримав Україну.