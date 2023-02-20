52-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для глянца (фото)

Звезда подиумов примеряла целый ряд интересных и стильных образов.

Related video

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для глянца. Снимками с фотосессии звезда подиумов китайско-ямайского происхождения поделилась в своем Instagram.

Знаменитость украсила обложку свежего номера "The Perfect Magazine".

"Представление не нужно. Икона носит икону. NC получает Burberry", — отметили журналисты издания.

На снимках Наоми Кэмпбелл предстала в бежевом тренче Burberry и с распущенными волосами. На ногах британской супермодели были черные туфли-лодочки. Также звезда подиумов примеряла черный брючный костюм. Кроме этого, Кэмпбелл предстала в блестящем платье и с вечерним эффектным макияжем.

Автором съемки выступил Zhong Lin – фотограф-самоучка, которая начала свою карьеру с экспериментов в кино.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

Наоми Кепмбелл воспитывает годовалую дочь, имя и лицо которой тщательно скрывает от общественности. Загадкой остается и персона отца первенца модели.

Время от времени папарацци могут "поймать" знаменитость с ее наследницей, однако также скрывают лицо девочки.

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала, какое пальто выбрать весной 2023 года.

Также Фокус писал об архивных детских фото 52-летней Наоми Кэмпбелл.