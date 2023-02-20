52-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для глянца (фото)
Звезда подиумов примеряла целый ряд интересных и стильных образов.
52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для глянца. Снимками с фотосессии звезда подиумов китайско-ямайского происхождения поделилась в своем Instagram.
Знаменитость украсила обложку свежего номера "The Perfect Magazine".
"Представление не нужно. Икона носит икону. NC получает Burberry", — отметили журналисты издания.
На снимках Наоми Кэмпбелл предстала в бежевом тренче Burberry и с распущенными волосами. На ногах британской супермодели были черные туфли-лодочки. Также звезда подиумов примеряла черный брючный костюм. Кроме этого, Кэмпбелл предстала в блестящем платье и с вечерним эффектным макияжем.
Автором съемки выступил Zhong Lin – фотограф-самоучка, которая начала свою карьеру с экспериментов в кино.
Наоми Кепмбелл воспитывает годовалую дочь, имя и лицо которой тщательно скрывает от общественности. Загадкой остается и персона отца первенца модели.
Время от времени папарацци могут "поймать" знаменитость с ее наследницей, однако также скрывают лицо девочки.
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала, какое пальто выбрать весной 2023 года.
Также Фокус писал об архивных детских фото 52-летней Наоми Кэмпбелл.