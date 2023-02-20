52-річна Наомі Кемпбелл знялася для глянцю (фото)

Зірка подіумів приміряла низку цікавих та стильних образів.

Related video

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл знялася для глянцю. Знімками з фотосесії зірка подіумів китайсько-ямайського походження поділилася у своєму Instagram.

Знаменитість прикрасила обкладинку свіжого номеру "The Perfect Magazine".

"Представлення не потрібно. Ікона носить ікону. NC отримує Burberry", — зазначили журналісти видання.

На знімках Наомі Кемпбелл постала в бежевому тренчі Burberry та з розпущеним волоссям. На ногах британської супермоделі були чорні туфлі-човники. Також зірка подіумів приміряла чорний штанний костюм. Окрім цього, Кемпбелл постала в блискучій сукні та з вечірнім ефектним макіяжем.

Автором зйомки виступив Zhong Lin — фотографиня-самоучка, яка розпочала свою кар'єру з експериментів у кіно.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

Наомі Кепмбелл виховує однорічну доньку, ім'я та обличчя якої ретельно приховує від громадськості. Загадкою залишається і персона батька первістка моделі.

Час від часу папараці можуть "зловити" знаменитість з її спадкоємицею, проте також приховують обличчя дівчинки.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала, яке пальто обрати навесні 2023.

Також Фокус писав про архівні дитячі фото 52-річної Наомі Кемпбелл.