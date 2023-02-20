Актриса Уоллис Дэй посетила церемонию BAFTA в платье украинского бренда (фото)
Раньше платье от Lever Couture выбирала немецкая топ-модель Хайди Клум.
28-летняя британская актриса Уоллис Дэй посетила церемонию награждения премией BAFTA-2023 в платье украинского бренда. Об этом они сообщили в своем Instagram.
Звезда экрана вышла на красную дорожку в роскошном образе от Lever Couture – полупрозрачное серое платье с глубоким декольте и открытыми ногами. Волосы Уоллис Дэй были уложены, а на лице визажисты сделали вечерний макияж.
Актриса известна по роли Нисса-Векс в телесериале "Криптон" — приквеле истории о Супермене.
"Уоллис Дэй доказывает, что мода это искусство в движении, в этом сложном и фигурном платье", — отметили представители бренда в своей соцсети.
Ранее Lever Couture выбирала немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум. А также в платьях украинского бренда позировала для Vogue на улицах Токио Тина Кароль.
Слава об украинских дизайнерах распространяется среди самых больших звезд современности. В частности, в головных уборах от Руслана Багинского часто можно заметить Пэрис Хилтон, Мадонну, Майли Сайрус, Беллу Хадид и т.д.
Напомним, какие черные платья с церемонии BAFTA-2023 больше всего запомнились.
Также Фокус писал о выходе принца Уильяма и Кейт Миддлтон на красную дорожку премии BAFTA-2023.