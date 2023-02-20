Актриса Уоллис Дэй посетила церемонию BAFTA в платье украинского бренда (фото)

Раньше платье от Lever Couture выбирала немецкая топ-модель Хайди Клум.

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28-летняя британская актриса Уоллис Дэй посетила церемонию награждения премией BAFTA-2023 в платье украинского бренда. Об этом они сообщили в своем Instagram.

Звезда экрана вышла на красную дорожку в роскошном образе от Lever Couture – полупрозрачное серое платье с глубоким декольте и открытыми ногами. Волосы Уоллис Дэй были уложены, а на лице визажисты сделали вечерний макияж.

Актриса известна по роли Нисса-Векс в телесериале "Криптон" — приквеле истории о Супермене.

[ + – ] Уоллис Дэй Фото: Getty Images

"Уоллис Дэй доказывает, что мода это искусство в движении, в этом сложном и фигурном платье", — отметили представители бренда в своей соцсети.

[ + – ] Уоллис Дэй

Ранее Lever Couture выбирала немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум. А также в платьях украинского бренда позировала для Vogue на улицах Токио Тина Кароль.

[ + – ] Тина Король в Lever Couture Фото: Vogue

Слава об украинских дизайнерах распространяется среди самых больших звезд современности. В частности, в головных уборах от Руслана Багинского часто можно заметить Пэрис Хилтон, Мадонну, Майли Сайрус, Беллу Хадид и т.д.

Напомним, какие черные платья с церемонии BAFTA-2023 больше всего запомнились.

Также Фокус писал о выходе принца Уильяма и Кейт Миддлтон на красную дорожку премии BAFTA-2023.