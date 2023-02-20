Акторка Волліс Дей відвідала церемонію BAFTA в сукні українського бренду (фото)

Раніше сукню від Lever Couture обирала німецька топмодель Гайді Клум.

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28-річна британська акторка Волліс Дей відвідала церемонію нагородження премією BAFTA-2023 у сукні українського бренду. Про це вони повідомили у своєму Instagram.

Зірка екрану вийшла на червону доріжку в розкішному образі від Lever Couture — напівпрозорій сірій сукні з глибоким декольте та відкритими ногами. Волосся Волліс Дей було укладене, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж.

Акторка відома за роллю Нісса-Векс у телесеріалі "Кріптон" — приквелі історії про Супермена.

[ + – ] Волліс Дей Фото: Getty Images

"Волліс Дей доводить, що мода це мистецтво в русі, в цій складній та фігурній сукні", — зазначили представники бренду у своїй соцмережі.

[ + – ] Волліс Дей

Раніше Lever Couture обирала німецька топмодель та телеведуча Гайді Клум. А також у сукнях українського бренду позувала для Vogue на вулицях Токіо Тіна Кароль.

[ + – ] Тіна Кароль у Lever Couture Фото: Vogue

Слава про українських дизайнерів шириться серед найбільших зірок сучасності. Зокрема у головних уборах від Руслана Багінського часто можна помітити Періс Гілтон, Мадонну, Майлі Сайрус, Беллу Хадід тощо.

Нагадаємо, які чорні сукні з церемонії BAFTA-2023 найбільше запам'яталися.

Також Фокус писав про вихід принца Вільяма та Кейт Міддлтон на червону доріжку премії BAFTA.