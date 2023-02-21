Беременную дочь Брюса Уиллиса заметили на прогулке с бойфрендом (фото)

Звездная пара ожидает рождения первенца, который станет первым внуком Брюса Уиллиса и Деми Мур.

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Беременная 34-летняя американская актриса Румер Уиллис была замечена на прогулке. Об этом пишет Daily Mail.

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла в свет со своим бойфрендом Дереком Ричардом Томасом. Звездная пара была замечена в Студио-Сити, Калифорния.

Эта прогулка состоялась через несколько дней после того, как было объявлено, что ее отцу, актеру Брюсу Уиллису, поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД).

[ + – ] Румер Уиллис на прогулке с бойфрендом

Во время шопинга Румер надела полностью черный костюм, дополненный коротким топом, леггинсами, кардиганом и брюками Birkenstocks. Ее волосы были собраны в пучок, а на лице без макияжа были солнцезащитные очки.

Беременная Румер держалась за руки со своим возлюбленным, когда они вместе гуляли по тротуару. В другой руке она держала маленькую черную сумочку.

Дерек, являющийся фронтменом инди-группы Vista Kicks, был одет в белую футболку с рисунком, потертые джинсы и черные ботинки. Его волосы были собраны назад в низкий пучок, а на лице была пара круглых очков в тонкой оправе.

[ + – ] Румер Уиллис Фото: Getty Images

Пара обнародовала свои отношения в ноябре 2022 года, а через месяц объявила, что ждет рождения первенца. Их малыш станет первым внуком для 67-летнего Брюса Уиллиса и 60-летней Деми Мур.

Напомним, Румер Уиллис показала отца своего первенца.

Также Фокус писал о комментарии Скаут Уиллис по поводу болезни своего звездного отца.