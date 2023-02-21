Вагітну доньку Брюса Вілліса помітили на прогулянці з бойфрендом (фото)
Зіркова пара очікує на народження первістка, який стане першим онуком Брюса Вілліса та Демі Мур.
Вагітна 34-річна американська акторка Румер Вілліс була помічена на прогулянці. Про це пише Daily Mail.
Старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла у світ зі своїм бойфрендом Дереком Річардом Томасом. Зіркову пару помітили у Студіо-Сіті, Каліфорнія.
Ця прогулянка відбулася через кілька днів після того, як було оголошено, що її батькові, актору Брюсу Віллісу, поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД).
Під час шопінгу Румер нядягнула повністю чорний костюм, доповнений коротким топом, легінсами, кардиганом і штанами Birkenstocks. Її волосся було зібрано у пучок, а на обличчі без макіяжу були сонцезахисні окуляри.
Вагітна Румер трималася за руки зі своїм коханим, коли вони разом гуляли тротуаром. В іншій руці вона тримала маленьку чорну сумочку.
Дерек, який є фронтменом інді-гурту Vista Kicks, був одягнений у білу футболку з малюнком, потерті джинси та чорні черевики. Його волосся було зібрано назад у низький пучок, а на обличчі була пара круглих окулярів у тонкій оправі.
Пара оприлюднила свої стосунки в листопаді 2022 року, а через місяць оголосила, що чекає на народження первістка. Їхній малюк стане першим онуком для 67-річного Брюса Вілліса та 60-річної Демі Мур.
Нагадаємо, Румер Вілліс показала батька свого первістка.
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