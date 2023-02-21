Хью Джекман показал, что помогает сохранить ему идеальную форму в 54 года

Актер вместе с женой Деборрой-Ли Фернесс отправился в путешествие по Европе и сейчас находится во Франции.

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Австралийский актер Хью Джекман, сделавший головокружительную карьеру в Голливуде, в свои 54 года продолжает оставаться на пике физической формы. На странице в Instagram он показал, как занимается физическими упражнениями в одном из спортивных залов Парижа.

"Урок французского в средней школе действительно начинается!!! Доброе путешествие", – подписал он кадры.

В сторис актер добавил видео, где поднимает штангу весом около 60 кг около 10 раз, а также фото с гантелями.

На нем – футболка с надписью Global Citizen Live, шорты и кроссовки.

Вместе со своей женой Деборрой-Ли Фернесс Хью сейчас путешествует по Европе. На данный момент пара находится в столице Франции, о чем Джекман сообщил более ранним постом, поделившись снимком на балконе гостиницы.

Для Хью Джекмана здоровый образ жизни и спорт – не только требования профессии, но и в прямом смысле очень важные вещи. Ему несколько раз пришлось иметь дело с типом рака кожи, который называется базально-клеточная карцинома. Впервые его диагностировали в 2013 году. После серьезного лечения болезнь ушла. Почти четыре года спустя случился рецидив. И снова – операции и химиотерапия. В общей сложности нос актера попадал под нож хирурга шесть раз. Сейчас звезда находится в ремиссии и верит, что болезнь отступит окончательно.

Ранее супруги объявили о том, что хотят вернуться из Нью-Йорка в Сидней. Актер даже продал свою большую квартиру и купил апартаменты поменьше, чтобы оставшиеся деньги вложить в недвижимость в Австралии.

Приемные дети Деборры-Ли и Хью, 22-летний Оскар и 17-летняя Ава, не планируют лететь с родителями и предпочитают остаться в США.

Напомним, Фокус писал, сколько Джекман заработал за роль Росомахи в супергеройском боевике "Люди Х".