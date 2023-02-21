Г'ю Джекман показав, що допомагає зберегти йому ідеальну форму в 54 роки

Актор разом із дружиною Деборрою-Лі Фернесс вирушив у подорож Європою і зараз перебуває у Франції.

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Австралійський актор Г'ю Джекман, який зробив карколомну кар'єру в Голлівуді, у свої 54 роки продовжує залишатися на піку фізичної форми. На сторінці в Instagram він показав, як займається фізичними вправами в одному із спортивних залів Парижа.

"Урок французької в середній школі справді починається!!! Добра подорож", – підписав він кадри.

У сторіс актор додав відео, де піднімає штангу вагою близько 60 кг близько 10 разів, а також фото із гантелями.

На ньому – футболка з написом Global Citizen Live, шорти та кросівки.

Разом зі своєю дружиною Деборрою-Лі Фернес Г'ю зараз подорожує Європою. Наразі пара знаходиться в столиці Франції, про що Джекман повідомив у попередньому пості, поділившись знімком на балконі готелю.

Для Г'ю Джекмана здоровий спосіб життя та спорт – не лише вимоги професії, а й у прямому розумінні дуже важливі речі. Йому декілька разів довелося мати справу з типом раку шкіри, який називається базально-клітинна карцинома. Вперше його діагностували у 2013 році. Після серйозного лікування хвороба пішла. Майже через чотири роки стався рецидив. І знову – операції та хіміотерапія. Загалом ніс актора потрапляв під ніж хірурга шість разів. Зараз зірка перебуває у ремісії та вірить, що хвороба відступить остаточно.

Раніше подружжя оголосило про те, що хоче повернутися з Нью-Йорка в Сідней. Актор навіть продав свою велику квартиру і купив апартаменти поменше, щоб гроші, що залишилися, вкласти у нерухомість в Австралії.

Прийомні діти Деборри-Лі та Г'ю, 22-річний Оскар та 17-річна Ава, не планують летіти з батьками та вважають за краще залишитися в США.

Нагадаємо, Фокус писав, скільки Джекман заробив за роль Росомахи у супергеройському бойовику "Люди Х".