Иван Фролов, Ксения Шнайдер и Юлия Паскаль представили новые коллекции своих брендов в столице Великобритании.

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Украинские дизайнеры вышли на подиум с желто-синим флагом во время Лондонской недели моды. Видео с fashion-события делится аккаунт Украинской недели моды в Instagram.

В финале показа новых коллекций 2023 дизайнеры Ксения Шнайдер, Юлия Паскаль и Иван Фролов вышли вместе на подиум с украинским флагом с логотипом UNITED24.

"UNITED24 — это официальная фандрайзинговая платформа Украины, запущенная президентом Зеленским. Цель инициативы Президента — объединить людей во всем мире в стремлении поддержать Украину", — объясняют на странице Ukrainian Fashion Week.

[ + – ] Украинские дизайнеры вышли на подиум с желто-синим флагом

Образы бренда Ивана Фролова часто можно увидеть на звездах мирового масштаба. В частности, недавно в платье FROLOV в Дубае выступала Бейонсе.

Ксения Шнайдер – украинская модельер, основательница бренда Ksenia Schnaider.

Юлия Паскаль – дизайнер из Одессы.

[ + – ] Иван Фролов, Ксения Шнайдер и Юлия Паскаль

"Люблю вас", — подписала фото с коллегами по цеху и украинским флагом Ксения Шнайдер в своем Instagram.

Напомним, племянницы принцессы Дианы дефилировали во время Лондонской недели моды.

Также Фокус писал о Лондонской неделе моды в сентябре 2022, во время которой тема Украины также была освещена.