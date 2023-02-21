Украинские дизайнеры вышли на подиум с желто-синим флагом во время Лондонской недели моды (видео)
Иван Фролов, Ксения Шнайдер и Юлия Паскаль представили новые коллекции своих брендов в столице Великобритании.
Украинские дизайнеры вышли на подиум с желто-синим флагом во время Лондонской недели моды. Видео с fashion-события делится аккаунт Украинской недели моды в Instagram.
В финале показа новых коллекций 2023 дизайнеры Ксения Шнайдер, Юлия Паскаль и Иван Фролов вышли вместе на подиум с украинским флагом с логотипом UNITED24.
"UNITED24 — это официальная фандрайзинговая платформа Украины, запущенная президентом Зеленским. Цель инициативы Президента — объединить людей во всем мире в стремлении поддержать Украину", — объясняют на странице Ukrainian Fashion Week.
Образы бренда Ивана Фролова часто можно увидеть на звездах мирового масштаба. В частности, недавно в платье FROLOV в Дубае выступала Бейонсе.
Ксения Шнайдер – украинская модельер, основательница бренда Ksenia Schnaider.
Юлия Паскаль – дизайнер из Одессы.
"Люблю вас", — подписала фото с коллегами по цеху и украинским флагом Ксения Шнайдер в своем Instagram.
Напомним, племянницы принцессы Дианы дефилировали во время Лондонской недели моды.
Также Фокус писал о Лондонской неделе моды в сентябре 2022, во время которой тема Украины также была освещена.