Українські дизайнери вийшли на подіум з жовто-блакитним прапором під час Лондонського тижня моди (відео)
Іван Фролов, Ксенія Шнайдер та Юлія Паскаль представили нові колекції своїх брендів у столиці Великобританії.
Українські дизайнери вийшли на подіум з жовто-блакитним прапором під час Лондонського тижня моди. Відео з fashion-події ділиться акаунт Українського тижня моди в Instagram.
У фіналі показу нових колекцій 2023 року дизайнери Ксенія Шнайдер, Юлія Паскаль та Іван Фролов вийшли разом на подіум з українським прапором із логотипом UNITED24.
"UNITED24 – це офіційна фандрайзингова платформа України, запущена президентом Зеленським. Мета ініціативи Президента – об’єднати людей у всьому світі у прагненні підтримати Україну", — пояснюють на сторінці Ukrainian Fashion Week.
Образи бренду Івана Фролова часто можна помітити на зірках світового масштабу. Зокрема нещодавно у сукні FROLOV в Дубаї виступала Бейонсе.
Ксенія Шнайдер — українська модельєрка, засновниця бренду Ksenia Schnaider.
Юлія Паскаль — дизайнерка з Одеси.
"Люблю вас", — підписала фото з колегами по цеху та українським прапором Ксенія Шнайдер у своєму Instagram.
Нагадаємо, племінниці принцеси Діани дефілювали під час Лондонського тижня моди.
Також Фокус писав про Лондонський тиждень моди у вересні 2022, під час якого тема України також була висвітлена.