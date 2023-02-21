Іван Фролов, Ксенія Шнайдер та Юлія Паскаль представили нові колекції своїх брендів у столиці Великобританії.

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Українські дизайнери вийшли на подіум з жовто-блакитним прапором під час Лондонського тижня моди. Відео з fashion-події ділиться акаунт Українського тижня моди в Instagram.

У фіналі показу нових колекцій 2023 року дизайнери Ксенія Шнайдер, Юлія Паскаль та Іван Фролов вийшли разом на подіум з українським прапором із логотипом UNITED24.

"UNITED24 – це офіційна фандрайзингова платформа України, запущена президентом Зеленським. Мета ініціативи Президента – об’єднати людей у ​​всьому світі у прагненні підтримати Україну", — пояснюють на сторінці Ukrainian Fashion Week.

[ + – ] Українські дизайнери вийшли на подіум з жовто-блакитним прапором

Образи бренду Івана Фролова часто можна помітити на зірках світового масштабу. Зокрема нещодавно у сукні FROLOV в Дубаї виступала Бейонсе.

Ксенія Шнайдер — українська модельєрка, засновниця бренду Ksenia Schnaider.

Юлія Паскаль — дизайнерка з Одеси.

[ + – ] Іван Фролов, Ксенія Шнайдер та Юлія Паскаль

"Люблю вас", — підписала фото з колегами по цеху та українським прапором Ксенія Шнайдер у своєму Instagram.

Нагадаємо, племінниці принцеси Діани дефілювали під час Лондонського тижня моди.

Також Фокус писав про Лондонський тиждень моди у вересні 2022, під час якого тема України також була висвітлена.