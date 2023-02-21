Марго Робби получила "тысячи порезов" во время пикантной сцены в фильме "Волк с Уолл-стрит"

Горячая сцена с Марго Робби и Леонардо Ди Каприо была снята на фальшивых деньгах, которые порезали кожу актрисе.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби сказала, что ей действительно было больно во время съемок сцены секса в фильме "Волк с Уолл-Стрит". У нее остались ужасные порезы по всему телу во время съемок, где она лежала на фальшивых деньгах. Об этом пишет The Mirror.

В голливудском блокбастере почти десять лет назад Марго снималась с легендой кино Леонардо Ди Каприо.

В фильме, который помог ей прославиться, Марго играет Наоми — вторую жену жадного до денег биржевого маклера Джордана Белфорта.

"Я получила миллион порезов на спине от всех этих денег! Это не так гламурно, как кажется. Если кто-то когда-либо планирует заняться сексом поверх кучи денег — не надо. Может быть, настоящие деньги немного мягче, но фальшивые деньги похожи на бумагу, и когда я встала с кровати, чтобы взять свой халат — все ахнули", — поделилась девушка.

Тогда, как отмечает Марго, ее спина была в "тысячи маленьких порезов".

Ей предложили разбавить сексуальную сцену и накинуть халат, чтобы избежать такого, однако Марго отказалась. Актриса подчеркнула, что не собирается подводить зрителей, ведь весь смысл героини Наоми в том, что "ее тело — ее единственная форма валюты в этом мире".

Напомним, Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал об идеальном обыденном образе на 2023 год, который ранее продемонстрировала Марго Робби.