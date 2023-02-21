Марго Роббі отримала "тисячі порізів" під час пікантної сцени у фільмі "Вовк із Волл-стрит"

Гарячу сцену з Марго Роббі та Леонардо Ді Капріо зняли на фальшивих грошах, які порізали шкіру акторці.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі сказала, що їй справді було боляче під час зйомок сцени сексу у фільмі "Вовк із Волл-стрит". У неї залишилися жахливі порізи на всьому тілі під час зйомок, де вона лежала на фальшивих грошах. Про це пише The Mirror.

У голлівудському блокбастері майже десять років тому Марго знімалася з легендою кіно Леонардо Ді Капріо.

У фільмі, який допоміг їй прославитися, Марго грає Наомі — другу дружину жадібного до грошей біржового маклера Джордана Белфорта.

"Я отримала мільйон порізів на спині від усіх цих грошей! Це не так гламурно, як здається. Якщо хтось колись планує зайнятися сексом поверх купи грошей — не треба. Можливо, справжні гроші трохи м'якші, але фальшиві гроші схожі на папір, і коли я встала з ліжка, щоби взяти свій халат, — усі ахнули», — поділилася дівчина.

Тоді, як зазначає Марго, її спина була в "тисячі маленьких порізів".

Їй запропонували розбавити сексуальну сцену та накинути халат, щоб уникнути такого, проте Марго відмовилася. Акторка наголосила, що не збирається підводити глядачів, адже весь зміст героїні Наомі в тому, що "її тіло — її єдина форма валюти в цьому світі".

Нагадаємо, Марго Роббі розповіла про зйомки інтимних сцен із Леонардо Ді Капріо.

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