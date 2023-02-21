Майли Сайрус продемонстрировала стройную фигуру в купальнике (фото)

Знаменитость готовиться выпустить через несколько недель свой следующий студийный альбом Endless Summer Vacation.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус продемонстрировала свое стройное и подтянутое тело на фотографиях в своем Instagram-аккаунте в рамках продвижения грядущего альбома.

Майли была одета в красную верхнюю часть бикини-бандо и плавки. Для снимка звезда присела на пол и вытянула руки к стене. Ее волнистые светлые волосы ниспадали каскадом, когда она наклонила голову к деревянной стене.

"Я езжу по городу на старом потрепанном "мерседесе", вы думаете, что я сошла с ума. Возможно, вы правы", — подписала она пост.

Если поклонники задавались вопросом, продвигает ли она свой новый альбом, она дала понять это с помощью хэштегов: "EndlessSummerVacation" и "10 марта".

Трек Майли из ее грядущего альбома "Flowers" стал хитом среди фанатов с момента его выпуска. В прошлом месяце трек побил недельный рекорд Spotify по потоковой передаче. С 13 по 19 января композиция была прослушана более 96 миллионов раз только на этом сервисе.

В песне "Flowers" Майли Сайрус рассказала о своем громком разводе с 33-летним австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Впрочем, артистка не называла конкретные имена, а композиция стала гимном сильных и независимых женщин.

Напомним, Майли Сайрус в очень откровенном платье отпраздновала успех новой песни.

Также Фокус писал об истории отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.