Майлі Сайрус продемонструвала струнку фігуру в купальнику (фото)

Знаменитість готується випустити за кілька тижнів свій наступний студійний альбом Endless Summer Vacation.

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30-річна американська співачка Майлі Сайрус продемонструвала своє струнке та підтягнуте тіло на фото у своєму Instagram-акаунті в межах просування майбутнього альбому.

Майлі була одягнена у червону верхню частину бікіні-бандо та плавки. Для знімку зірка сіла на підлогу і простягнула руки до стіни. Її хвилясте світле волосся спадало каскадом, коли вона нахилила голову до дерев'яної стіни.

"Я їжджу по місту на старому пошарпаному "мерседесі", ви думаєте, що я збожеволіла. Можливо, ви маєте рацію", — підписала вона допис.

Якщо шанувальники ставили питання, чи просуває вона свій новий альбом, вона дала зрозуміти це за допомогою хештегів: "EndlessSummerVacation" та "10 березня".

Трек Майлі з її майбутнього альбому "Flowers" став хітом серед фанатів із моменту його випуску. Минулого місяця трек побив тижневий рекорд Spotify по потоковому передаванню. З 13 по 19 січня композиція була прослухана понад 96 мільйонів разів лише на цьому сервісі.

У пісні "Flowers" Майлі Сайрус розповіла про своє гучне розлучення із 33-річним австралійським актором Ліамом Гемсвортом. Утім, артистка не називала конкретних імен, а композиція стала гімном сильних і незалежних жінок.

Нагадаємо, Майлі Сайрус у дуже відвертій сукні відсвяткувала успіх нової пісні.

Також Фокус писав про історію стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта.