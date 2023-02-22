Беременная Рианна в платье с глубоким вырезом на вечеринке по случаю 35-летия (фото)
Знаменитость, которая ждет второго ребенка, отметила свой день рождения в кругу самых близких и родных.
Американская певица Рианна вместе с бойфрендом A$AP Rocky отправились в семейный ресторан в Санта-Монике, чтобы отпраздновать 35-летие звезды. Об этом пишет Daily Mail.
Беременная исполнительница сияла в белом платье с глубоким вырезом на бретельках, которое частично демонстрировало ее прозрачный бюстгальтер. Сверху миллиардерша надела глянцевое черное пальто с тиснением под крокодила.
Рианна дополнила образ парой босоножек с ослепляющими ремешками и вечерней сумкой из норки Gucci by Tom Ford, полученной от Vintage by Misty. Знаменитость подчеркнула свою естественную красоту вечерним макияжем с акцентом на глазах.
Звездную пару приветствовали, когда они вошли в семейный итальянский ресторан, увешанный разноцветными воздушными шарами. Ее бойфренд A$AP Rocky держал Рири за руку, ведя ее на празднование.
К Рианне присоединились ее самые близкие и родные, включая ее лучшую подругу Мелиссу Форд и брата Рорри Фенти.
34-летний Раким Ателастон Майерс выглядел стильно в нежно-голубой толстовке с капюшоном, мешковатых брюках цвета хаки и светло-коричневых замшевых ботинках.
Напомним, об интересном положении артистки не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением на Супербоуле-2023. Они увидели, что Рири беременна непосредственно во время ее выхода на сцену.
В мае 2022 года Рианна впервые стала мамой. Она родила для своего бойфренда, американского рэпера ASAP Rocky сына, имя которого до сих пор держится в секрете.
Также Фокус писал о критике выступления Рианны на Супербоуле-2023.