Беременная Рианна в платье с глубоким вырезом на вечеринке по случаю 35-летия (фото)

Знаменитость, которая ждет второго ребенка, отметила свой день рождения в кругу самых близких и родных.

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Американская певица Рианна вместе с бойфрендом A$AP Rocky отправились в семейный ресторан в Санта-Монике, чтобы отпраздновать 35-летие звезды. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная исполнительница сияла в белом платье с глубоким вырезом на бретельках, которое частично демонстрировало ее прозрачный бюстгальтер. Сверху миллиардерша надела глянцевое черное пальто с тиснением под крокодила.

Рианна дополнила образ парой босоножек с ослепляющими ремешками и вечерней сумкой из норки Gucci by Tom Ford, полученной от Vintage by Misty. Знаменитость подчеркнула свою естественную красоту вечерним макияжем с акцентом на глазах.

Звездную пару приветствовали, когда они вошли в семейный итальянский ресторан, увешанный разноцветными воздушными шарами. Ее бойфренд A$AP Rocky держал Рири за руку, ведя ее на празднование.

К Рианне присоединились ее самые близкие и родные, включая ее лучшую подругу Мелиссу Форд и брата Рорри Фенти.

34-летний Раким Ателастон Майерс выглядел стильно в нежно-голубой толстовке с капюшоном, мешковатых брюках цвета хаки и светло-коричневых замшевых ботинках.

Напомним, об интересном положении артистки не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением на Супербоуле-2023. Они увидели, что Рири беременна непосредственно во время ее выхода на сцену.

В мае 2022 года Рианна впервые стала мамой. Она родила для своего бойфренда, американского рэпера ASAP Rocky сына, имя которого до сих пор держится в секрете.

Также Фокус писал о критике выступления Рианны на Супербоуле-2023.