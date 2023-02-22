Вагітна Ріанна у сукні з глибоким вирізом на вечірці з нагоди 35-річчя (фото)

Знаменитість, яка чекає на другу дитину, відсвяткувала свій День народження у колі найближчих і рідних.

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Американська співачка Ріанна разом із бойфрендом A$AP Rocky вирушила до сімейного ресторану в Санта-Моніці, щоб відсвяткувати 35-річчя зірки. Про це пише Daily Mail.

Вагітна виконавиця сяяла у білій сукні з глибоким вирізом на бретельках, яка частково демонструвала її прозорий бюстгальтер. Зверху мільярдерка одягла глянсове чорне пальто з тисненням під крокодила.

Ріанна доповнила образ парою босоніжок із сліпучими ремінцями та вечірньою сумкою з норки Gucci by Tom Ford, отриманої від Vintage by Misty. Знаменитість підкреслила свою природну красу вечірнім макіяжем з акцентом на очах.

Зіркову пару вітали, коли вони увійшли до сімейного італійського ресторану, обвішаного різнокольоровими повітряними кульками. Її бойфренд A$AP Rocky тримав Рірі за руку, ведучи її на святкування.

До Ріани приєдналися її найближчі та рідні, включаючи її найкращу подругу Меліссу Форд та брата Роррі Фенті.

34-річний Ракім Ателастон Майєрс виглядав стильно у ніжно-блакитному худі з капюшоном, мішкуватих штанах кольору хакі та світло-коричневих замшевих черевиках.

Нагадаємо, про цікавий стан артистки не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом на Супербоулі-2023. Вони побачили, що Рірі вагітна безпосередньо під час її виходу на сцену.

У травні 2022 року Ріанна вперше стала мамою. Вона народила для свого бойфренда, американського репера ASAP Rocky сина, ім'я якого досі тримається у секреті.

Також Фокус писав про критику виступу Ріанни на Супербоулі-2023.