Вагітна Ріанна у сукні з глибоким вирізом на вечірці з нагоди 35-річчя (фото)
Знаменитість, яка чекає на другу дитину, відсвяткувала свій День народження у колі найближчих і рідних.
Американська співачка Ріанна разом із бойфрендом A$AP Rocky вирушила до сімейного ресторану в Санта-Моніці, щоб відсвяткувати 35-річчя зірки. Про це пише Daily Mail.
Вагітна виконавиця сяяла у білій сукні з глибоким вирізом на бретельках, яка частково демонструвала її прозорий бюстгальтер. Зверху мільярдерка одягла глянсове чорне пальто з тисненням під крокодила.
Ріанна доповнила образ парою босоніжок із сліпучими ремінцями та вечірньою сумкою з норки Gucci by Tom Ford, отриманої від Vintage by Misty. Знаменитість підкреслила свою природну красу вечірнім макіяжем з акцентом на очах.
Зіркову пару вітали, коли вони увійшли до сімейного італійського ресторану, обвішаного різнокольоровими повітряними кульками. Її бойфренд A$AP Rocky тримав Рірі за руку, ведучи її на святкування.
До Ріани приєдналися її найближчі та рідні, включаючи її найкращу подругу Меліссу Форд та брата Роррі Фенті.
34-річний Ракім Ателастон Майєрс виглядав стильно у ніжно-блакитному худі з капюшоном, мішкуватих штанах кольору хакі та світло-коричневих замшевих черевиках.
Нагадаємо, про цікавий стан артистки не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом на Супербоулі-2023. Вони побачили, що Рірі вагітна безпосередньо під час її виходу на сцену.
У травні 2022 року Ріанна вперше стала мамою. Вона народила для свого бойфренда, американського репера ASAP Rocky сина, ім'я якого досі тримається у секреті.
Також Фокус писав про критику виступу Ріанни на Супербоулі-2023.