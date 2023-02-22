Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили во время прогулки (фото)
Знаменитости вернулись из горнолыжного путешествия.
Голливудских актеров Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили во время будничной прогулки. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитости выбрали для выхода повседневную одежду, возвращаясь с горнолыжной прогулки в Вейле, штат Колорадо. 45-летний американский актер и 39-летняя уроженка Черновцов выглядели расслабленными, когда вышли на улицу после отпуска.
Эштон продемонстрировал голубой свитер в сочетании с джинсами, ботинками и шерстяной шляпой, прогуливаясь под солнечными лучами.
Мила Кунис была в терракотовом спортивном костюме и трендовых ботинках угги, обойдясь без макияжа и собрав волосы в хвост.
Ранее Кутчер рассказывал, что он отправился на Южный полюс в рамках своего путешествия, чтобы восстановить уверенность после перенесенного аутоиммунного расстройства.
"Три года назад у меня было странное аутоиммунное расстройство. Так что в прошлом году я думал, что просто собираюсь истощить свои физические возможности во всех формах. Я побывал на Южном полюсе, я пробежал марафон, я пошел в Running Wild с Беаром Гриллсом. Я просто собирался продвинуться как можно дальше, чтобы получить уверенность в том, что я полностью вернулся, что я и есть", — отмечал голливудский актер.
Напомним, Мила Кунис оскандалилась заявлением о "российском борще".
Также Фокус писал о правилах воспитания детей Милой Кунис и Эштоном Кутчером.