Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили во время прогулки (фото)

Знаменитости вернулись из горнолыжного путешествия.

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Голливудских актеров Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили во время будничной прогулки. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости выбрали для выхода повседневную одежду, возвращаясь с горнолыжной прогулки в Вейле, штат Колорадо. 45-летний американский актер и 39-летняя уроженка Черновцов выглядели расслабленными, когда вышли на улицу после отпуска.

Эштон продемонстрировал голубой свитер в сочетании с джинсами, ботинками и шерстяной шляпой, прогуливаясь под солнечными лучами.

Мила Кунис была в терракотовом спортивном костюме и трендовых ботинках угги, обойдясь без макияжа и собрав волосы в хвост.

Ранее Кутчер рассказывал, что он отправился на Южный полюс в рамках своего путешествия, чтобы восстановить уверенность после перенесенного аутоиммунного расстройства.

[ + – ] Мила Кунис и Эштон Кутчер

"Три года назад у меня было странное аутоиммунное расстройство. Так что в прошлом году я думал, что просто собираюсь истощить свои физические возможности во всех формах. Я побывал на Южном полюсе, я пробежал марафон, я пошел в Running Wild с Беаром Гриллсом. Я просто собирался продвинуться как можно дальше, чтобы получить уверенность в том, что я полностью вернулся, что я и есть", — отмечал голливудский актер.

Напомним, Мила Кунис оскандалилась заявлением о "российском борще".

Также Фокус писал о правилах воспитания детей Милой Кунис и Эштоном Кутчером.