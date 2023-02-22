Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили під час прогулянки (фото)
Знаменитості повернулися з гірськолижної подорожі.
Голлівудських акторів Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили під час буденної прогулянки. Про це пише Daily Mail.
Знаменитості обрали для виходу повсякденний одяг, повертаючись із гірськолижної прогулянки у Вейлі, штат Колорадо. 45-річний американський актор і 39-річна уродженка Чернівців виглядали розслабленими, коли вийшли на вулицю після відпустки.
Ештон продемонстрував блакитний светр у поєднанні з джинсами, черевиками та вовняним капелюхом, прогулюючись під сонячними променями.
Міла Куніс була в теракотовому спортивному костюмі та трендових черевиках угі, обійшовшись без макіяжу та зібравши волосся у хвіст.
Раніше Кутчер розповідав, що він відправився на Південний полюс у рамках своєї подорожі, щоб відновити впевненість після перенесеного аутоімунного розладу.
"Три роки тому у мене був дивний аутоімунний розлад. Отож минулого року я думав, що просто збираюся виснажити свої фізичні можливості в усіх формах. Я побував на Південному полюсі, я пробіг марафон, я пішов у Running Wild з Беаром Ґріллсом. Я просто збирався просунутися якомога далі, щоб отримати впевненість у тому, що я повністю повернувся, що я і є", — зазначав голлівудський актор.
Нагадаємо, Міла Куніс оскандалилася заявою про "російський борщ".
Також Фокус писав про правила виховання дітей Мілою Куніс та Ештоном Кутчером.