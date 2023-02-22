Принцесса Диана заставила королеву прекратить петь гимн, попросив гостя исполнить песню

Покойная Диана была главным шутником в семье, часто совершала дерзкие поступки или покупала нестандартные подарки своим сыновьям.

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Диана, принцесса Уэльская, была известна своим блестящим чувством юмора и однажды сумела помешать королеве спеть гимн, попросив своего талантливого гостя исполнить для них бродвейскую песню.

Ранее уже были опубликованы несколько историй об выходках Дианы. У нее была забавная традиция дарить своим крестникам самые шумные подарки, чтобы раздражать своих друзей. Также Диана часто разыгрывала своих детей.

Но оказалось, что озорные выходки покойной принцессы не ограничивались ее детьми, она также любила подшучивать над другим членам своей семьи.

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Одну блестящую историю рассказала легенда Вест-Энда и Бродвея Рути Хеншолл, которая вспомнила вечер, проведенный с королевской семьей в замке Балморал, когда встречалась с принцем Эдуардом, пишет Hello.

"Я встречалась с (Дианой) пару раз, и один из моих любимых моментов — мы были в Балморале, Диана, королева, (принцесса) Маргарет, Эдвард, я. Королева и Маргарет начинают петь гимн, а Диана перебивает их и говорит: "Спойте нам песню!" Затем Маргарет говорит: "Да, спойте нам песню из того шоу, в котором вы участвуете". В то время я была в "Отверженных" и пела I Dreamed a Dream", — рассказала Хеншолл.

Напомним, бывший редактор Vogue рассказала, как принцесса Диана отказалась от работы в журнале.

Также Фокус писал, что британцы возненавидели Карла III после несчастного случая с принцессой Дианой.