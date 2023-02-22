Принцеса Діана змусила королеву припинити співати гімн, попросивши гостя виконати пісню

Покійна Діана була головним жартівником у сім'ї, часто робила зухвалі вчинки або купувала нестандартні подарунки своїм синам.

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Діана, принцеса Уельська, була відома своїм блискучим почуттям гумору й одного разу зуміла завадити королеві заспівати гімн, попросивши свого талановитого гостя виконати для них бродвейську пісню.

Раніше вже було опубліковано кілька історій про витівки Діани. Вона мала кумедну традицію дарувати своїм хрещеникам найгучніші подарунки, щоб дратувати своїх друзів. Також Діана часто розігрувала своїх дітей.

Але з'ясувалося, що бешкетні витівки покійної принцеси не обмежувалися її дітьми, вона також любила жартувати з інших членів своєї сім'ї.

[ + – ] Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Одну блискучу історію розповіла легенда Вест-Енду та Бродвею Руті Хеншелл, яка згадала вечір, проведений із королівською родиною у замку Балморал, коли зустрічалася з принцом Едуардом, пише Hello.

"Я зустрічалася з (Діаною) кілька разів, і один з моїх улюблених моментів — ми були в Балморалі, Діана, королева, (принцеса) Маргарет, Едвард, я. Королева і Маргарет починають співати гімн, а Діана перебиває їх і каже: "Заспівайте нам пісню!" Потім Маргарет каже: "Так, заспівайте нам пісню з того шоу, в якому ви берете участь". На той час я була в "Знедолених" і співала I Dreamed a Dream", — розповіла Хеншелл.

Нагадаємо, колишня редакторка Vogue розповіла, як принцеса Діана відмовилася від роботи в журналі.

Також Фокус писав, що британці зненавиділи Карла III після нещасного випадку з принцесою Діаною.