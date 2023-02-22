Похожа на бывшую. Леонардо Ди Каприо заметили с новой девушкой (фото)

Спутница Ди Каприо напомнила его экс-возлюбленную Камилу Морроне.

Related video

48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с новой девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Титаник" и таинственную незнакомку "поймали" папарацци во время Лондонской недели моды. Пара вместе покинула показ Moncler Genius. Как известно, спутница Леонардо Ди Каприо является бывшей моделью.

Она выбрала для выхода в свет total-black образ, добавив к нему сумку и несколько украшений. Ее черные длинные волосы были распущены, что напомнило британскому таблоиду бывшую девушку Ди Каприо Камилу Морроне, с которой голливудский актер разошелся летом 2022 года.

Тем временем 48-летний Ди Каприо был одет в черную куртку, брюки и темную кепку. На лице знаменитости была защитная маска.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и таинственная незнакомка на Неделе моды в Лондоне

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне разошлись летом 2022 года после пяти лет отношений. Официальной причины разрыва они не сообщили, однако в Сети шутили, что голливудский актер встречается с девушками младше 25 лет, а его возлюбленная тогда как раз перешла этот "барьер".

[ + – ] Камила Морроне Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо настроен начать серьезные отношения.

Также Фокус писал о помощи Леонардо Ди Каприо Украине.