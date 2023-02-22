Схожа на колишню. Леонардо Ді Капріо помітили з новою дівчиною (фото)

Супутниця Ді Капріо нагадала його екскохану Камілу Морроне.

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48-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Титанік" та таємничу незнайомку "зловили" папараці під час Лондонського тижня моди. Пара разом покинула показ Moncler Genius. Як відомо, супутниця Леонардо Ді Капріо є колишньою моделлю.

Вона обрала для виходу у світ total-black образ, додавши до нього сумку та кілька прикрас. Її чорне довге волосся було розпущене, що нагадало британському таблоїду колишню дівчину Ді Капріо Камілу Морроне, з якою голлівудський актор розійшовся влітку 2022.

Тим часом 48-річний Ді Капріо був одягнутий у чорну куртку, штани та темну кепку. На обличчі знаменитості була захисна маска.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та таємнича незнайомка на Тижні моди у Лондоні

Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне розійшлися влітку 2022 після п'яти років стосунків. Офіційної причини розриву вони не повідомили, проте в мережі жартували, що голлівудський актор зустрічається з дівчатами, молодшими за 25 років, а його кохана тоді якраз перейшла цей "бар'єр".

[ + – ] Каміла Морроне Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо налаштований почати серйозні стосунки.

Також Фокус писав про допомогу Леонардо Ді Капріо Україні.