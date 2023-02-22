Starbucks продает кофе с оливковым маслом

Новинку уже можно попробовать в Италии, а скоро оно появится и в США.

Related video

В Италии сеть кофеен Starbucks не выдерживает конкуренции с местными кофейнями, потому что итальянцы предпочитают эспрессо, а в кофейни ходят разве что туристы. Так что кофе с оливковым маслом Starbucks попытается переманить итальянцев на свою сторону. Об этом пишет CNN.

Идея принадлежит исполнительному директору компании Говарду Шульцу, который превратил Starbucks из региональной сети в международную компанию. Он сказал, что идея кофе с оливковым маслом возникла во время прошлогодней поездки на Сицилию.

"Я был совершенно ошеломлен уникальным вкусом и текстурой, которые получились, когда оливковое масло первого холодного отжима Partanna было добавлено в кофе Starbucks. Как в горячих, так и в холодных кофейных напитках он давал неожиданный, бархатистый, маслянистый вкус, который усиливал свойства кофе", — рассказал Шульц.

Эми Дилгер, главный разработчик напитков Starbucks, сказала, что заваривание оливкового масла первого отжима путем пропаривания или взбалтывания с овсяным молоком создает "роскошную текстуру, напоминающую цельное молоко".

Новый кофе будет называться Олеато. А насколько популярным он будет в Италии станет ясно после запуска.

[ + – ] Кофе с оливковым маслом собираются продавать в кофейнях Starbucks Фото: Starbucks

Журналист попробовал четыре напитка Oleato: горячий латте с овсяным молоком, холодный напиток с золотой пеной, эспрессо со льдом с овсяным молоком и лесным орехом и кортадо со льдом, подобный тому, который подают в Милане.

По его словам, обычно он пьет несладкий кофе с растительным молоком. Так что первый глоток Олеато показался вкусным и насыщенным. Журналист отметит ореховый сладковатый привкус. Он чувствовался в кортадо и эспрессо, но не в латте. Но после нескольких глотков напиток показался слишком тяжелым и жирным.

"Как оказалось, я предпочитаю оливковое масло с едой", — резюмировал журналист, отметив, что многим новый напиток может и понравится.

Starbucks открыла свое первое кафе в Италии в 2018 году и сосредоточилась на центральных точках в крупных городах страны. Однако итальянцы призвали бойкотировать кофейни.

В компании сказали, что "не собираются учить итальянцев варить кофе", а просто показывают чему научились.

В прошлом году американская сеть Domino’s Pizza Inc. ушла из Италии семь лет спустя после открытия первой пиццерии. Она не выдержала конкуренции с местными пиццериями.

Итальянцев возмутила пицца с ананасами и не привлекла служба доставки.

Ранее актер Эштон Кутчер рассказал, что предпочитает пить кофе с апельсиновым соком вместо сливок. Он признался, что ему нравятся цитрусовые нотки.