Нетрадиционный ингредиент: какой кофе предпочитает Эштон Катчер

Эштон Катчер рассказал, что добавляет в кофе каплю апельсинового сока вместо сливок.

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44-летний актер Эштон Катчер посетил шоу Келли Кларксон для продвижения своего нового фильма "К тебе или ко мне", пишет People.

Звезда признался, что любит кофе, особенно легкой обжарки. По его словам, в этом сорте есть цитрусовые нотки, которые придают ему кислинку. Но иногда ему приходится выбирать кофе средней обжарки, и именно в таком случае Эштон добавляет немного апельсинового сока в напиток.

Ведущая Келли Кларксон скептически отнеслась к такой вариации кофе, сказав ему: "Я думаю, ты можешь быть здесь один", прежде чем он продолжил защищать свои вкусовые предпочтения.

"Подождите. Я не большой любитель сливок. Я не люблю сливки. Обычно я пью черный кофе. Но иногда мне нравится черный кофе легкой обжарки. И одна из особенностей черного кофе легкой обжарки заключается в том, что в нем есть цитрусовые нотки", — отметил муж Милы Кунис.

[ + – ] Эштон Катчер на шоу Келли Кларксон

По словам актера, апельсинового сока требуется совсем немного, чтобы не переборщить.

Хотя на первый взгляд это может показаться странным сочетанием, оно встречается чаще, чем кажется. Кофе и апельсин довольно популярны и могут принести еще больше пользы, так как преимущества кофе будут добавлены к преимуществам цитрусовых, таких как витамин С, флавоноиды и эфирные масла.

[ + – ] Кофе с апельсиновым соком

Напомним, Мила Кунис потроллила мужа Эштона Катчера и его коллегу по фильму "К тебе или ко мне" Риз Уизерспун за их неловкие позы на красной дорожке во время премьеры их нового фильма от Netflix.

Ранее Фокус писал, что Мила Кунис рассказала, что Эштон Катчер признался ей в любви в нетрезвом состоянии.