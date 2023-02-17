Нетрадиційний інгредієнт: якій каві надає перевагу Ештон Кутчер

Ештон Кутчер розповів, що додає до кави краплю апельсинового соку замість вершків.

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44-річний актор Ештон Кутчер відвідав шоу Келлі Кларксон для просування свого нового фільму "До тебе чи до мене", пише People.

Зірка зізнався, що любить каву, особливо легкого обсмажування. За його словами, у цьому сорті є цитрусові нотки, які надають каві кислинки. Але іноді йому доводиться вибирати каву середнього обсмажування, і саме в такому разі Ештон додає трохи апельсинового соку до напою.

Ведуча Келлі Кларксон скептично поставилася до такої варіації кави, сказавши йому: "Я думаю, ти можеш бути тут один", перш ніж він продовжував захищати свої смакові уподобання.

"Почекайте. Я не великий любитель вершків. Я не люблю вершки. Зазвичай я п'ю чорну каву. Але іноді мені подобається чорна кава легкого обсмажування. І одна з особливостей чорної кави легкого обсмажування полягає в тому, що в ній є цитрусові нотки", — відзначив чоловік Міли Куніс.

[ + – ] Ештон Кутчер на шоу Келлі Кларксон

За словами актора, апельсинового соку потрібно зовсім небагато, щоб не переборщити.

Хоча на перший погляд це може здатися дивним поєднанням, воно трапляється частіше, ніж здається. Кава та апельсин досить популярні і можуть принести ще більше користі, оскільки переваги кави будуть додані до переваг цитрусових, таких як вітамін С, флавоноїди та ефірні олії.

[ + – ] Кава з апельсиновим соком

Нагадаємо, Міла Куніс потролила чоловіка Ештона Кутчера та його колегу з фільму "До тебе чи до мене" Різ Візерспун за їхні незграбні пози на червоній доріжці під час прем'єри їхнього нового фільму від Netflix.

Раніше Фокус писав, що Міла Куніс розповіла, що Ештон Кутчер зізнався їй у коханні у нетверезому стані.