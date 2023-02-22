Starbucks продає каву з оливковою олією

Новинку вже можна спробувати в Італії, а незабаром вона з'явиться і в США.

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В Італії мережа кав'ярень Starbucks не витримує конкуренції з місцевими кав'ярнями, бо італійці віддають перевагу еспресо, а в кав'ярні ходять хіба що туристи. Тож кава з оливковою олією Starbucks спробує переманити італійців на свій бік. Про це пише CNN.

Ідея належить виконавчому директору компанії Говарду Шульцу, який перетворив Starbucks із регіональної мережі на міжнародну компанію. Він сказав, що ідея кави з оливковою олією виникла під час минулорічної поїздки до Сицилії.

"Я був абсолютно приголомшений унікальним смаком і текстурою, які вийшли, коли оливкова олія першого холодного віджиму Partanna була додана в каву Starbucks. Як у гарячих, так і в холодних кавових напоях він давав несподіваний, бархатистий, маслянистий смак, який посилював властивості кави", — розповів Шульц.

Емі Ділгер, головна розробниця напоїв Starbucks, сказала, що заварювання оливкової олії першого віджиму шляхом пропарювання або збовтування з вівсяним молоком створює "розкішну текстуру, що нагадує незбиране молоко".

Нова кава називатиметься Олеато. А наскільки популярним вона буде в Італії, стане зрозуміло після запуску.

[ + – ] Каву з оливковою олією збираються продавати у кав'ярнях Starbucks Фото: Starbucks

Журналіст скуштував чотири напої Oleato: гарячий лате з вівсяним молоком, холодний напій із золотою піною, еспресо з льодом із вівсяним молоком та лісовим горіхом та кортадо з льодом, подібний до того, який подають у Мілані.

За його словами, зазвичай він п'є несолодку каву з рослинним молоком. Тож перший ковток Олеато здався смачним і насиченим. Журналіст зазначає горіховий солодкуватий присмак. Він відчувався в кортадо й еспресо, але не в лате. Але після кількох ковтків напій здався надто важким і жирним.

"Як з'ясувалося, я віддаю перевагу оливковій олії з їжею", — резюмував журналіст, зазначивши, що багатьом новий напій може і сподобається.

Starbucks відкрила своє перше кафе в Італії у 2018 році та зосередилася на центральних точках у великих містах країни. Проте італійці закликали бойкотувати кав'ярні.

У компанії сказали, що "не збираються вчити італійців варити каву", а просто показують чому навчилися.

У минулому році американська мережа Domino's Pizza Inc. пішла з Італії через сім років після відкриття першої піцерії. Вона не витримала конкуренції з місцевими піцеріями.

Італійців обурила піца з ананасами та не привабила служба доставки.

Раніше актор Ештон Кутчер розповів, що вважає за краще пити каву з апельсиновим соком замість вершків. Він зізнався, що йому подобаються цитрусові нотки.