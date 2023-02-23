Мужчина, похудевший на 270 килограммов, показал, как он выглядит сейчас (фото, видео)

Кейси Кинг теперь делится своим опытом с подписчиками и рассказывает, что нужно делать для того, чтобы не повторить его путь.

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38-летний Кейси Кинг из Джорджии (США), весивший когда-то 380 килограммов, стал участником реалити-шоу Family by the Ton (аналога "Зважені та щасливі"), а спустя четыре года продемонстрировал феноменальный результат работы над собой, похудев до 113 килограммов. Сейчас мужчина хочет сбросить еще хотя бы 11 кг, пишет Daily Mail.

Свой прогресс американец демонстрирует в Instagram, где за его жизнью следят свыше 38 тысяч человек.

Когда Кейси стал участником шоу, он нигде не работал и жил со своим отцом, который вынужден был обслуживать своего огромного сына.

"Я буду есть, пока не умру. Обычный день для меня – это проснуться около 12, решить, что я собираюсь съесть немедленно, а затем – телевизор, видеоигры, постель. Это не большая активность", – говорил он.

В видеоигры мужчина играл голым, потому что никакая одежда ему не подходила.

"В Джорджии жарко, и вся моя одежда тесная, поэтому я просто сижу голый, свободный, насколько это возможно, и никто меня не беспокоит – дверь закрыта, у меня все хорошо", – рассказывал Кинг. На тот момент участник программы признавался, что только в виртуальном пространстве мог себя чувствовать полноценным человеком и сбежать от повседневной реальности, где над ним насмехались из-за огромного веса.

По его словам, его жизнь сложилась совершенно не так, как он мечтал.

"Я никогда бы не подумал, что в 34 года я буду жить с отцом, у меня не будет ни работы, ни настоящих денег, и я буду целыми днями играть в видеоигры и есть", – произнес Кейси во время видеопредставления.

К концу учебы в школе он весил почти 140 кг, а после пошел работать в заведения общественного питания, где часто ел.

"Тогда я весил, наверное, около 230 килограммов, и работать становилось слишком сложно, поэтому я уволился. Моя мама сказала: чтобы жить в этом доме, нужно иметь работу, поэтому она выгнала меня. Единственное место, куда мне оставалось идти, был дом моего отца, поэтому я пошел туда", – продолжил Кейси свою исповедь, добавив, что отец всегда поддерживал его и давал ему его любимую еду, которую курьеры доставляли в огромных количествах.

Все это в конечном итоге привело к тому, что вес мужчины стал еще больше. Отец даже запретил ему принимать душ, поскольку Кейси пару раз застрял в нем, а однажды просидел девять часов в ожидании помощи. С тех пор он мылся в большом металлическом корыте во дворе, которое для него купил родитель:

"Сейчас я купаюсь в этом корыте на улице, потому что физически не могу мыться в сидячей ванне или стоячем душе. Поскольку я крупный парень со складками, мне приходится двигаться, почти как свинья, валяться и переворачиваться, чтобы достать заднюю часть ноги. Мне приходится поднимать буквально кусочки кожи. Это просто очень сложный процесс".

Несмотря на то, что отец и сын были очень близки, Кингу-старшему все сложнее было обслуживать тяжелеющего с каждым годом отпрыска.

"Я достиг такого размера, когда мне было нужно, чтобы он помогал мне делать то, что ни один родитель не хочет делать, когда тебе за 30. Мне была нужна его помощь, чтобы привести себя в порядок, понимаете, вытереть, например, задницу, потому что я не могу дотянуться до всего, что за спиной и ниже пояса", – вспоминал участник шоу.

[ + – ] Кейси пришел на проект Family by the Ton четіре года назад

На проекте Кейси познакомился с бариатрическим хирургом доктором Чарльзом Проктером-младшим ( Бариатрия — подвид хирургии, которая специализируется на лечении ожирения. Бариатрические манипуляции помогают уменьшить объем желудка и скорректировать обменные процессы. В результате человек насыщается меньшим количеством пищи и получает из еды больше энергии, – прим. ред). Доктор объяснил, что без хирургического вмешательства не обойтись, если Кинг хочет похудеть.

Прежде, чем отправиться на операцию, Кейси пришлось немного похудеть самостоятельно. Сначала он противился здоровому питанию и тренировкам, однако затем в процесс вмешалась его мать.

Она следила за тем, как он ест, и его активностью, не позволяя сыну бивать время за видеоиграми.

[ + – ] Таким Кинг был еще несколько лет назад Фото: Casey King/instagram

"Мы в шутку говорим, что моя мать – сержант-инструктор по строевой подготовке. Она просто больше контролирует, что я ем, сколько я ем, и иногда она настолько строга с моей диетой, что я думаю об обмане. Я не горжусь этим. Диета отстой", – поделился он.

Кейси перенес гастрэктомию, чтобы уменьшить боковую часть желудка.

"Мой желудок превратился из размера баскетбольного мяча в теннисный. Так что количество еды, которое я ел, было намного меньше", – говорил он в сторис соцсети.

Операция помогла ему похудеть на 50 кг. После окончания шоу он придерживался строгой диеты и нанял личного тренера. Кейси продолжал худеть и делился своими личными достижениями в социальных сетях, в том числе рассказывал о первых 5 км, которые он преодолел в сентябре 2019 года. В следующем месяце он отпраздновал снижение веса до 180 кг.

Потеря веса Кейси оставалась стабильной, и когда в ноябре 2021 года ему исполнилось 37 лет, он весил 115 кг.

"Я самый здоровый со времен старшей школы. Я самый счастливый, и я не знаю, чувствовал ли я когда-либо больше или любил себя больше", – говорил он.

[ + – ] Кейси проделал огромній путь и не намерен останавливаться Фото: Casey King/instagram

Последние три года Кинг работает в Home Depot, американской торговой сети, которая является крупнейшей на планете по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта. Американец делится с подписчиками проверенными советами по похудению. Его главная рекомендация – пить воду весь день и избегать сладких напитков, таких как газировка и чай с сахаром.

Что касается его диеты, он посоветовал сосредоточиться на употреблении белка, причем он должен быть либо запеченный, либо приготовленный на гриле или на пару, а не жареный, с маринадом или с высоким содержанием сахара. Кейси избегает ненужных углеводов, когда может, а также ест много овощей. Мужчина также отметил, что чем больше веса теряет человек, тем выше должна быть его активность. Он предложил использовать мобильный телефон или фитнес-трек, чтобы следить за своими шагами и сожженными калориями:

"Будьте настолько активны, насколько это возможно. Вкладывайте активность во все. Найдите то, что вам интересно, чтобы быть активным. Я увлекся пешим туризмом, и мне всегда нравился бег, поэтому я занимаюсь подобными вещами. Делайте все, что вам подходит".

[ + – ] Новая внешность Кейси – лучший мотиватор бороться с ожирением Фото: Casey King/instagram

Теперь Кейси предстоит последний этап – операция по удалению обвисшей после похудения кожи. В январе 2022 года его друг открыл страницу GoFundMe, чтобы помочь ему собрать деньги на операцию. У него была цель в 15 тыс. долларов, и на данный момент уже собрано более 18 тыс. Однако пока неясно, когда Кинг решится на новую операцию, поскольку боится их.

Ранее Фокус рассказывал о китайце, который за полгода сбросил 142 кг и вырос на 2 см.