Чоловік, який схуд на 270 кілограмів, показав, як він виглядає зараз (фото, відео)

Кейсі Кінг тепер ділиться своїм досвідом із підписниками та розповідає, що потрібно робити для того, щоб не повторити його шлях.

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38-річний Кейсі Кінг з Джорджії (США), який важив колись 380 кілограмів, став учасником реаліті-шоу Family by the Ton (аналогу "Зважені та щасливі"), а через чотири роки продемонстрував феноменальний результат роботи над собою, схуднувши до 113 кілограмів. Наразі чоловік хоче скинути ще хоча б 11 кг, пише Daily Mail.

Свій прогрес американець демонструє в Instagram, де за його життям стежать понад 38 тисяч людей.

Коли Кейсі став учасником шоу, він ніде не працював і жив зі своїм батьком, який мусив обслуговувати свого величезного сина.

"Я буду їсти, доки не помру. Звичайний день для мене — це прокинутися приблизно о 12, вирішити, що я збираюся з'їсти негайно, а потім — телевізор, відеоігри, ліжко. Це не велика активність", — говорив він.

У відеоігри чоловік грав голим, бо ніякий одяг йому не підходив.

"У Джорджії жарко, і весь мій одяг тісний, тому я просто сиджу голий, вільний, наскільки це можливо, і ніхто мене не турбує — двері зачинені, у мене все добре", — розповідав Кінг. На той момент учасник програми зізнавався, що тільки у віртуальному просторі міг почуватися повноцінною людиною і втекти від повсякденної реальності, де над нею насміхалися через величезну вагу.

За його словами, його життя склалося зовсім не так, як він мріяв.

"Я ніколи б не подумав, що в 34 роки я житиму з батьком, у мене не буде ні роботи, ні реальних грошей, і я буду цілими днями грати у відеоігри та їсти", — сказав Кейсі під час відеопредставлення.

До кінця навчання у школі він важив майже 140 кг, а потім пішов працювати в заклади громадського харчування, де часто їв.

"Тоді я важив, напевно, приблизно 230 кілограмів, і працювати ставало надто складно, тому я звільнився. Моя мама сказала: щоб жити в цьому будинку, треба мати роботу, тому вона вигнала мене. Єдине місце, куди мені залишалося йти, був будинок мого батька, тому я пішов туди", — продовжив Кейсі свою сповідь, додавши, що батько завжди підтримував його і давав йому улюблену їжу, яку кур'єри доставляли у величезних кількостях.

Все це зрештою призвело до того, що вага чоловіка стала ще більшою. Батько навіть заборонив йому приймати душ, оскільки Кейсі кілька разів застряг у ньому, а одного разу просидів дев'ять годин, чекаючи на допомогу. З того часу він мився у великому металевому кориті у дворі, яке для нього купив батько:

"Зараз я купаюся в цьому кориті на вулиці, тому що фізично не можу митися у сидячій ванні або стоячій душі. Оскільки я великий хлопець зі складками, мені доводиться рухатися, майже як свиня, валятись і перевертатися, щоб дістати задню частину ноги. Мені доводиться піднімати буквально шматочки шкіри. Це просто дуже складний процес".

Незважаючи на те, що батько і син були дуже близькі, Кінгу-старшому все складніше було обслуговувати сина, що тяжко з кожним роком.

"Я досяг такого розміру, коли мені було потрібно, щоб він допомагав мені робити те, що жоден із батьків не хоче робити, коли тобі за 30. Мені була потрібна його допомога, щоб привести себе в порядок, розумієте, витерти, наприклад, дупу, тому що я не можу дотягнутися до всього, що за спиною і нижче за пояс", — згадував учасник шоу.

[ + – ] Кейсі прийшов на проєкт Family by the Ton чотири роки тому

На проєкті Кейсі познайомився з баріатричним хірургом доктором Чарльзом Проктером-молодшим (Барітрія — підвид хірургії, яка спеціалізується на лікуванні ожиріння. Баріатричні маніпуляції допомагають зменшити об'єм шлунка та скоригувати обмінні процеси. Зрештою людина насичується меншою кількістю їжі та отримує з їжі більше енергії — прим. ред). Лікар пояснив, що без хірургічного втручання не обійтися, якщо Кінг хоче схуднути.

Перш ніж вирушити на операцію, Кейсі довелося трохи схуднути самостійно. Спочатку він чинив опір здоровому харчуванню і тренуванням, проте потім у процес втрутилася його мати.

Вона стежила за тим, як він їсть, та його активністю, не дозволяючи синові гаяти час за відеоіграми.

[ + – ] Таким Кінг був ще кілька років тому Фото: Casey King/instagram

"Ми жартома говоримо, що моя мати — сержант-інструктор зі стройової підготовки. Вона просто більше контролює, що я їм, скільки я їм, й іноді вона настільки сувора з моєю дієтою, що я думаю про обман. Я не пишаюся цим. Дієта відстій", — поділився він.

Кейсі переніс гастректомію, щоб зменшити бічну частину шлунка.

"Мій шлунок перетворився з розміру баскетбольного м'яча на тенісний. Тож кількість їжі, яку я їв, була набагато меншою", — говорив він у сторіс соцмережі.

Операція допомогла йому схуднути на 50 кг. Після закінчення шоу він дотримувався суворої дієти та найняв особистого тренера. Кейсі продовжував худнути та ділився своїми особистими досягненнями у соціальних мережах, зокрема розповідав про перші 5 км, які він подолав у вересні 2019 року. Наступного місяця він відсвяткував зниження ваги до 180 кг.

Втрата ваги Кейсі залишалася стабільною, і коли в листопаді 2021 йому виповнилося 37 років, він важив 115 кг.

"Я найздоровіший з часів старшої школи. Я найщасливіший, і я не знаю, чи відчував я колись більше, чи любив себе більше", — говорив він.

[ + – ] Кейсі пройшов величезний шлях і не має наміру зупинятися Фото: Casey King/instagram

Останні три роки Кінг працює у Home Depot, американській торговій мережі, яка є найбільшою на планеті з продажу будматеріалів та інструментів для ремонту. Американець ділиться з підписниками перевіреними порадами щодо схуднення. Його головна рекомендація — пити воду весь день й уникати солодких напоїв, таких як газована вода та чай із цукром.

Що стосується його дієти, він порадив зосередитися на вживанні білка, причому він повинен бути або запечений, або приготовлений на грилі чи на пару, а не смажений, з маринадом або з високим вмістом цукру. Кейсі уникає непотрібних вуглеводів, коли може, а також їсть багато овочів. Чоловік також зазначив, що чим більше ваги втрачає людина, тим вищою має бути її активність. Він запропонував використовувати мобільний телефон або фітнес-трек, щоб стежити за своїми кроками та спаленими калоріями:

"Будьте настільки активними, наскільки це можливо. Вкладайте активність у все. Знайдіть те, що вам цікаво, щоб бути активним. Я захопився пішим туризмом, і мені завжди подобався біг, тому я займаюся подібними речами. Робіть все, що вам підходить".

[ + – ] Нова зовнішність Кейсі — найкращий мотиватор боротися з ожирінням Фото: Casey King/instagram

Тепер Кейсі чекає останній етап — операція з видалення шкіри, що обвисла після схуднення. У січні 2022 року його друг відкрив сторінку GoFundMe, щоб допомогти йому зібрати гроші на операцію. Він мав мету 15 тис. доларів, і наразі вже зібрано понад 18 тис. Однак поки незрозуміло, коли Кінг наважиться на нову операцію, оскільки боїться їх.

Раніше Фокус розповідав про китайця, який за пів року скинув 142 кг та виріс на 2 см.