Шакира выпустит еще одну "песню мести" Пике: названа дата

Предыдущий хит артистки "Te Felicito" сейчас набрал 347 миллионов просмотров в YouTube.

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46-летняя колумбийская певица Шакира выпустит еще одну "песню мести" своему бывшему бойфренду Жерару Пике. Об этом она сообщила в Instagram.

Шакира подтвердила, что ее новая песня с Karol G под названием "TQG" выйдет в пятницу, 24 февраля 2023.

В начале января этого же года певица выпустила песню о мести своему бывшему, испанскому футболисту Жерару Пике под названием Te Felicito, в которой она высмеяла его новую девушку Клару Чиа Марти.

На фото, в котором артистки анонсируют свой общий трек, они позируют в ансамблях, вдохновленных каменным веком.

Пара опубликовала одинаковые посты на своих страницах в Instagram, сказав поклонникам: "Мы знаем, что вы этого ждете, и вот мы здесь. @ KarolG x @ Shakira TQG 24 февраля в 00.00".

[ + – ] Шакира выпустит новую песню мести

Ранее сообщалось, что Шакира выпустит новый трек 2 февраля – день, когда она и Пике празднуют дни рождения. Впрочем, премьера отложилась на три недели по неназванным причинам.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике

Шакира и Жерар Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Они воспитывают двух сыновей, однако официально брак не заключали. Причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста.

Напомним, фаната Шакиры прогнал из своего ресторана Жерара Пике и его новую возлюбленную.

Также Фокус писал о публичных угрозах Шакиры Жерару Пике.