Шакіра випустить ще одну "пісню помсти" Піке: названа дата

Попередній хіт артистки "Te Felicito" наразі набрав 347 мільйонів переглядів в YouTube.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра випустить ще одну "пісню помсти" своєму колишньому бойфренду Жерару Піке. Про це вона повідомила в Instagram.

Шакіра підтвердила, що її нова пісня з Karol G під назвою "TQG" вийде в п'ятницю, 24 лютого 2023.

На початку січня цього ж року артистка випустила пісню про помсту своєму колишньому, іспанському футболісту Жерару Піке під назвою Te Felicito, у якій вона висміяла його нову дівчину Клару Чіа Марті.

На фото, у якому артистки анонсують свій спільний трек, вони позують в ансамблях, натхненних кам’яним віком.

Пара опублікувала однакові повідомлення на своїх сторінках в Instagram, сказавши шанувальникам: "Ми знаємо, що ви цього чекаєте, і ось ми тут. @KarolG x @Shakira TQG 24 лютого о 00.00".

[ + – ] Шакіра випустить нову пісню помсти

Раніше повідомлялося, що Шакіра випустить новий трек 2 лютого — день, коли вона та Піке святкують дні народження. Втім, прем'єра відклалася на три тижні з неназваних причин.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке

Шакіра та Жерар Піке розсталися влітку 2022 після 12 років стосунків. Вони виховують двох синів, проте офіційно шлюб не укладали. Причиною розриву стали численні зради футболіста.

Нагадаємо, фаната Шакіри вигнав зі свого ресторану Жерара Піке та його нову кохану.

Також Фокус писав про публічні погрози Шакіри Жерару Піке.