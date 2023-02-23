В вязаном платье и ботинках Valentino: Эмма Робертс на Неделе моды в Милане

Знаменитость продемонстрировала свое шикарное чувство стиля.

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31-летняя американская актриса Эмма Робертс была замечена на Неделе моды в Милане. Об этом пишет Daily Mail.

Для появления на публике звезда выбрала стильное белое вязаное платье-свитер, чтобы не замерзнуть в итальянском городе. Однако голливудская звезда явно переоценила холодную температуру Европы, так как в руках у нее было серое пальто.

[ + – ] Эмма Робертс Фото: Getty Images

Свой образ племянница Джулии Робертс дополнила парой массивных черных сапог Valentino и большой черной стеганной сумкой, а в руках держала телефон и чашку кофе.

Эмма закрыла лицо парой солнцезащитных очков и нанесла естественный макияж .

Актриса сообщила о своем присутствии в столице моды во вторник, когда поделилась селфи с подписью "Чао". Звезда драматично смотрела вдаль и добавила фильтр, чтобы создать ретро-эффект.

Напомним, голливудская актриса Эмма Робертс редко афиширует личную жизнь, однако недавно сделала исключение и продемонстрировала снимок со своим малышом.

Также Фокус писал о первом официальном выходе в свет Эммы Робертс и ее бойфренда.